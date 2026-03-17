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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर देखें 2 घंटे 21 मिनट की ये दमदार स्पाई-थ्रिलर, 1500 करोड़ की कमाई के साथ जीता ऑस्कर अवॉर्ड

OTT पर देखें 2 घंटे 21 मिनट की ये दमदार स्पाई-थ्रिलर, 1500 करोड़ की कमाई के साथ जीता ऑस्कर अवॉर्ड

Spy Thriller Film: हम आपको एक ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप 'धुरंधर' को भी भूल जायेंगे. इस फिल्मे ने 1500 करोड़ की कमाई की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 01:51 PM (IST)
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2015 में वर्ल्डवाइड रिलीज हुई फिल्म 'ब्रिज ऑफ स्पाईज' (Bridge of Spies) एक हिस्टोरिकल ड्रामा और स्पाई थ्रिलर फिल्म है. फिल्म कितनी दमदार और बेहतरीन है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसे ऑस्कर में 6 कैटेगरी में नॉमिनेशन्स मिले थे. मार्क रायलेंस ने इस फिल्म के लिए 2016 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता था. आपको बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है और इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

फिल्म की कहनी

ये फिल्म कोल्ड वॉर की एक सच्ची घटना पर आधारित है. फिल्म की कहानी जेम्स डोनोवन के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक सोवियत जासूस का केस लड़ता है. लेकिन उसका यह फैसला एक खतरनाक मिशन में बदल जाता है. दो जासूसों की अदला-बदली का ये मिशन सस्पेंस और थ्रिल के साथ आगे बढ़ता है.

कास्ट

'ब्रिज ऑफ स्पाईस' फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में टॉम हैंक्स (जेम्स डोनोवन), मार्क रायलेंस (रुडोल्फ एबेल) लीड रोल में हैं.

फिल्म ने कमाए थे 1400 करोड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 40 मिलियन डॉलर यानि करीब 332 करोड़ रुपये हैं. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड तगड़ा कलेक्शन भी किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 165.5 मिलियन यानि  1,373 करोड़ रुपये के करीब कमाई की थी. 

ऑस्कर भी जीता था

'ब्रिज ऑफ स्पाईज' को 2016 में ऑस्कर में 6 कैटेगरीज-  बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट पिक्टर, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में नॉमिनेशन मिला था. इस फिल्म ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया था.

क्यों देखनी चाहिए?
ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है. इसमें कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स और कूटनीति को बहुत ही वास्तविक तरीक से समझाया गया है. इसमें टॉम हंक सहित सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है. 2 घंटे 21 मिनट की ये फिल्म बेहद शानदार है. इसे IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है.

ओटीटी पर कहां देखें 'ब्रिज ऑफ स्पाईज'

'ब्रिज ऑफ स्पाईज' फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है. अगर आप स्पाई थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो इसे अपनी वॉच लिस्च में जरूर शामिल करें. 

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Published at : 17 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Bridge Of Spies
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