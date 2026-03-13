ओटीटी पर आते ही छाई ये 1 घंटा 52 मिनट की फिल्म, इस मूवी के आगे कोरियन ड्रामा भी हैं फेल

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म भी 24 घंटे के भीतर ही नंबर 1 ट्रेंड करने लगी है. दरअसल हम बात कर रहे हैं तमिल फ़िल्म 'मेड इन कोरिया' की. इस फिल्म ने आते ही ओटीटी पर कब्जा कर लिया है. ये फिल्म कॉमेडी और इमोशन से भरी हुई है जो आपका दिल छू लेगी. चलिए यहां जान लेते हैं ये कहां स्ट्रीम हो रही है और इसकी कहानी क्या है?

कहां स्ट्रीम हो रही है 'मेड इन कोरिया'?

बता दे कि मेड इन कोरिया ओटीटी के प्लेटफॉम नेटफ्लिक्स पर 12 मार्च से स्ट्रीम हो रही है. ये एक घंटा 52 मिनट लंबी है और काफी हार्ट टचिंग फिल्म. इसे क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. इसी के साथ इसने आते ही प्लेटफॉर्म पर दबदबा बना लिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो वीकेंड के लिए इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना ना भूलें

क्या है 'मेड इन कोरिया' की कहानी?

'मेड इन कोरिया' की कहानी एक यंग लड़की शेनबा (प्रियंका मोहन स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की रहने वाली है वो कोरियन कल्चर से काफी इंस्पायर्ड हैं और वहां जाना उसका सपना है. आखिरकार उसकी ज़िंदगी में तब एक अचानक मोड़ आता है, जब वह खुद को दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में पाती है. घर से दूर और एक बिल्कुल नई संस्कृति से घिरी शेनबा, धीरे-धीरे इस शहर में अपनी जगह बनाने लगती है. एक ऐसा शहर जो उसे रोमांचक भी लगता है और थोड़ा भारी भी. इस दौरान उसे कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं जो उसे जिंदगी के सही मायने समझाती हैं. ये फिल्म आपको हंसाने के साथ इमोशनल भी करेगी.

दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की पृष्ठभूमि पर बनी यह फ़िल्म, तमिलनाडु के रोज़मर्रा के माहौल और सियोल की व्यस्त सड़कों के बीच घूमती रहती है. इस पूरी कहानी के केंद्र में है शेनबा, जो अनजान रास्तों, नए लोगों और ऐसी स्थितियों का सामना करने की कोशिश कर रही है, जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था.

मेड इन कोरिया स्टार कास्ट

भारत और दक्षिण कोरिया के कलाकारों को एक साथ लाकर, 'मेड इन कोरिया' परदे पर एक सांस्कृतिक सेतु बनाने की कोशिश करती है. इस फ़िल्म में प्रियंका मोहन के साथ-साथ पार्क हे जिन और नो हो जिन भी नज़र आते हैं. इस फ़िल्म की कहानी और निर्देशन रा. कार्तिक ने किया है, और इसका निर्माण श्रीनिधि सागर ने 'राइस ईस्ट एंटरटेनमेंट' के बैनर तले किया है.