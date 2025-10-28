मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल काफी बड़ा रहा. दोनों इंडस्ट्री से ऐसी दो फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी. एक तरफ मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म लोकाह चैप्टर 1 रिलीज हुई. तो दूसरी तरफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई. दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रहीं. अब दोनों ही फिल्में ओटीटी पर एक साथ एक ही दिन रिलीज होने वाली है.

एक साथ रिलीज हो रही दो ब्लॉकबस्टर फिल्में

दोनों ही फिल्म 31 अक्टूबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं. लोकाह चैप्टर 1 को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. वहीं कांतारा चैप्टर 1 को आप प्राइम वीडियोज पर देख पाएंगे.

लोकाह चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

लोकाह की बात करें तो ये फीमेल सुपरहीरो फिल्म है. फिल्म में प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन नजर आईं. उन्होंने अपने एक्शन अवतार से फैंस को शॉक्ड कर दिया. कल्याणी की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म ने नए-नए रिकॉर्ड बनाए. लोकाह चैप्टर 1 को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. उन्होंने फिल्म में कैमियो रोल भी किया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली 300 करोड़ कमाए. ऐसा करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने की इतनी कमाई

वहीं कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वो ही हीरो हैं. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है. ये फिल्म 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. कांतारा छोटे बजट की फिल्म थी, जिसकी पूरे देश में चर्चा रही. फिल्म की स्टोरीलाइन बहुत पसंद की गई. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही. इसके बाद 2025 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज किया गया. इसने भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा गुलशन दैवेया, रुक्मणी वसंत और जयराम जैसे स्टार्स हैं.