The Family Man 3: 'द फैमिली मैन 3' के स्टार्स में कौन है ज्यादा अमीर? जानें- मनोज बाजपेयी से जयदीप अहलावत और निम्रत कौर सहित सभी की नेटवर्थ

The Family Man 3 Star Cast Net Worth: 'द फैमिली मैन' के अपकमिंग तीसरे सीजन को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. उससे पहले जान लेते हैं इस सीरीज के स्टार्स में कौन सबसे ज्यादा अमीर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

'द फैमिली मैन' ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल सीरीज है. इसके दो सीजन को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वहीं अब ये तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. इसी के साथ एक बार फिर मनोज बाजपेयी 'द फैमिली मैन 3' के अपने आइकॉनिक किरदार श्रीकांत तिवारी से धमाल मचाते नजर आएंगें. दिलचस्प बात ये है कि 'द फैमिली मैन 3' में पताल लोक फेम जयदीप अहलावत और निम्रत कौर की नई एंट्री हुई है. ऐसे में तीसरा सीजन और भी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है.

 ये सीरीज 21 नवंबर से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं 'द फैमिली मैन 3' के स्टार्स में कौन सबसे ज्यादा अमीर है. चलिए यहां आज इस रिपोर्ट में मनोज बाजपेयी से लेकर जयदीप अहलावत और निम्रत कौर सहित पूरी स्टार कास्ट की नेट वर्थ जानते हैं.

मनोज बाजपेयी की कितनी है नेटवर्थ?
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र, मनोज बाजपेयी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इम्तिहान, स्वाभिमान और सुनो रे किस्सा जैसे टीवी शोज़ से की थी. हालांकि, उन्हें सफलता 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म सत्या से मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर भीकू म्हात्रे की भूमिका निभाई थी. इस फ़िल्म ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने एलओसी कारगिल, शूल, पिंजर, राजनीति और  गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी शानदार फिल्में की. राजकुमार राव के साथ फिल्म अलीगढ़ में भी उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा.  इसके बाद मनोज बाजपेयी अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज़ द फैमिली मैन में नज़र आए, जहाँ उन्होंने श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.

  • लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज बाजपेयी की नेटवर्थ 170 करोड़ रुपये है. हालांकि, एक पब्लिकेशन को दिए गए इंटरव्यू में मनोज ने कहा था कि वह इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए ठीक-ठाक पैसा है.  
  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनोज अपनी फिल्मों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये बतौर फीस लेते हैं.
  • इसके अलावा, वह अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपये लेते हैं.

जयदीप अहलावत की नेटवर्थ कितनी है?
2010 में जयदीप अहलावत ने प्रियदर्शन की फिल्म खट्टा-मीठा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी 15 साल से ज़्यादा समय तक इंडस्ट्री में रहने के बाद, जयदीप को आखिरकार उनका हक़ मिल रहा है और वे आज खूब पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं.  

  • कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाताल लोक सीज़न 2 साइन करने से पहले जयदीप अहलावत की नेटवर्थ 8 करोड़ रुपये थी.
  • खबरों के मुताबिक पाताल लोक के निर्माताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, जयदीप ने सीरीज़ में अपने किरदार 'हाथी राम चौधरी' को दोबारा निभाने के लिए 20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम ली थी.   
  • हालाँकि, अभिनेता ने एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में इन दावों का खंडन किया था.
  • अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो जयदीप की नेटवर्थ आज 8 करोड़ से 28 करोड़ रुपये के बीच पहुंच चुकी है.

निम्रत कौर की नेटवर्थ कितनी है?
निम्रत कौर ने साल 2006 में अंग्रेजी फिल्म "वन नाइट विद द किंग" से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.  अनुराग कश्यप की 2012 की फिल्म "पेडलर्स", रितेश बत्रा की "द लंचबॉक्स" और राजा कृष्ण मेनन की "एयरलिफ्ट" से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन संग दसवीं से भी खूब सुर्खियां बटोरी थी. निम्रत ने ओटीटी पर भी कई शोज किए हैं. फिलहाल वे द फैमिली मैन 3 में नजर आएंगीं.

  • एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभिनेत्री की एक्सपेक्टेड नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये है.

शारिब हाशमी की कितनी है नेटवर्थ
शारिब हाशमी ने वेब सीरीज़ 'द फैमिली मैन' में 'जेके तलपड़े' की भूमिका निभाकर खूब फेम कमाया. उन्होंने 'जब तक है जान' (2012), 'फिल्मिस्तान' (2014) और 'बदमाशियां' (2015) जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 'असुर' (2020) और 'स्कैम 1992' (2020) जैसी वेब सीरीज़ में भी काम किया है.

  • शारिब हाशमी फिल्मों और ओटीटी से खूब कमाई करते हैं
  • हालांकि एक्टर की नेटवर्थ की स्टीक जानकारी कहीं भी अवेलेबल नहीं है.

प्रियामणी की कितनी है नेटवर्थ
मलयालम सिनेमा की सदाबहार और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक प्रियामणि अपने दिलकश अंदाज़, बेहतरीन डांस नंबर्स और बेहतरीन अभिनय से हमेशा इंटरनेट पर छाई रहती हैं.  प्रियामणि ने परुथिवीरन (2007) से पॉपुलैरिटी हासिल की थी बेस्ट अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. उन्होंने कई भाषाओं में काम किया है और थिरक्कथा (2008) और चारुलता (2012) के लिए कई पुरस्कार जीते हैं., उन्होंने शाहरुख खान स्टारर जवान में भी काम किया. इसके अलावा वे ओटीटी पर द फैमिली मैन में काम कर चुकी हैं और अब वे फिर इस सीरीज के तीसरे सीजन में नजर आएंगीं.

  • एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियमाणी की कुल नेटवर्थ 60.85 करोड़ रुपये है
  • वह प्रति फिल्म 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कमाती हैं.

 

Published at : 10 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Manoj Bajpayee Nimrat Kaur Jaideep Ahlawat Priyamani Sharib Hashmi The Family Man 3
Embed widget