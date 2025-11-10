यामी गौतम और इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म ‘हक’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की शुरुआत तो थोड़ी धीमी हुई लेकिन इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला है और शनिवार के बाद रविवार को भी इसकी कमाई में तेजी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं ‘हक’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘हक’ ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?

बॉलीवुड की लेटेस्ट इमोशनल कोर्टरूम ड्रामा, ‘हक’ 7 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सुपर्ण एस वर्मा निर्देशित ये फिल्म 1985 के शाह बानो मामले से इंस्पायर है. इस फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. हालंकि पहले दिन इसने 1.75 करोड़ से ओपनिंग की. लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और इसी के साथ ‘हक’ ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने के बाद दूसरे दिन 91.43 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई और 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रिलीज के तीसरे दिन भी ‘हक’ की कमाई में तेजी देखी गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हक’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 3.75 करोड़ कमाए हैं.

इस के साथ ‘हक’ की तीन दिनों की कुल कमाई अब 8.85 करोड़ रुपये हो गई है.

‘हक’ तीन बाद भी नहीं वसूल पाई आधा बजट

‘हक’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं लेकिन ये फिल्म अभी तक अपना आधा बजट भी वसूल नहीं पाई है. बता दें कि ये फिल्म 25 करोड़ के बजट में बनी है. ये बस तीन दिन में 9 करोड़ रुपये कमा पाई है. फिल्म की बेशक खूब तारीफ हो रही है लेकिन ये खास कमाई नहीं कर पा रही है. अब असली टेस्ट तो मंडे को होना है. क्योंकि वीकडेज में हमेशा फिल्मों की कमाई में गिरावट आती है अब देखने वाली बात होगी कि ‘हक’ मंडे को कितना कलेक्शन कर पाती है.



‘हक’ के बारे में

हक शाह बानो बेगम के जीवन और कानूनी संघर्ष से प्रेरित है, जिनके 1985 के ऐतिहासिक मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया था. फिल्म शाज़िया (यामी गौतम धर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक घरेलू, अशिक्षित महिला है वो एक सक्सेसफुल वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी) से शादी करती है. लेकिन एक दिन, अचानक अब्बास दूसरी पत्नी को घर ले आता है. कुछ ही समय बाद, वह तीन तलाक देकर शाजिया संग पनी शादी खत्म कर देता है. शाज़िया का अपने अधिकारों के लिए कानूनी संघर्ष ही फिल्म की आगे की कहानी है. इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन सहित कई कलाकार हैं.