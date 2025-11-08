The Bengal Files OTT Release Date: 'द बंगाल फाइल्स' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब-कहां देख पाएंगे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म
The Bengal Files OTT Release Date: द बंगाल फाइल्स थिएटर के बाद ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. विवेक अग्निहोत्री की ये विवादित फिल्म अब नवंबर में ही ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' थिएटर्स में खास कमाल नहीं कर पाई. लेकिन फिल्म विवादों में घिरी रही जिसकी वजह से काफी सुर्खियों में भी रही. 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब थिएटर रिलीज के ढाई महीने बाद फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
'द बंगाल फाइल्स' नवंबर के महीने में ही ओटीटी पर आएगी. हालांकि दर्शकों को फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. 'द बंगाल फाइल्स' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
View this post on Instagram
'द बंगाल फाइल्स' की ओटीटी रिलीज डेट (The Bengal Files OTT Release Date)
जी5 ने इंस्टाग्राम पर 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर शेयर करते हुए फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस की है. जी5 ने कैप्शन में लिखा- 'दबी हुई आवाजें अपनी आग उगल रही हैं. बंगाल का सबसे साहसी अध्याय दहाड़ने के लिए आ गया है. 'द बंगाल फाइल्स' का प्रीमियर 21 नवंबर को जी5 पर होगा.'
'द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है'
आईएएनएस से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा- ''द बंगाल फाइल्स' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है. ये हमारी सामूहिक अंतरात्मा के भुला दिए गए अध्यायों और चुप्पी की कीमत के बारे में है. इस कहानी के जरिए हम बंगाल के दर्द, साहस और सच्चाई को सामने लाना चाहते थे.'
'इस भूमिका को दिखाना इमोशनल...'
'द बंगाल फाइल्स' में महात्मा गांधी का रोल अदा करने वाले अनुपम खेर ने भी फिल्म को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'ये सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है. ये इंसानियत के बारे में है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो केवल सच्चाई ही पैदा कर सकती है. इस भूमिका को दिखाना इमोशनल तौर पर थका देने वाला था, फिर भी गहराई से पूरा करने वाला था. इस तरह की फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि साहस सिर्फ लड़ाई में खड़े होने के बारे में नहीं है, ये सच्चाई के लिए खड़े होने के बारे में भी है. मेरा मानना है कि जी5 पर 'द बंगाल फाइल्स' देखने वाला हर दर्शक उसी तीव्रता, उसी मौन और उसी शक्ति को महसूस करेगा जो हमने इसे बनाते समय महसूस किया था.'
'द बंगाल फाइल्स' की स्टार कास्ट
'द बंगाल फाइल्स' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, सिमरत कौर और सास्वता चटर्जी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL