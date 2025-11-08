Saturday Box Office Collection: 'हक' से ज्यादा कमा रही 9 दिन पुरानी फिल्म, 'जटाधरा' का बुरा हाल, जानें बाकी फिल्मों ने कितना कमाया
Saturday Box Office Collection: इन दिनों सिनेमाघरों में बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में तक लगी हुई हैं. 'हक' से लेकर 'जटाधरा' तक पर्दे पर है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कौन सबसे आगे है?
सिनेमाघरों में इस वक्त कई फिल्में पर्दे पर हैं. कुछ पुरानी फिल्मों के साथ-साथ इस हफ्ते नई फिल्में भी रिलीज हुई हैं. बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में तक थिएटर्स में लगी हैं और बॉक्स ऑफिस पर रस्साकशी कर रही हैं. आज शनिवार है और छुट्टी वाले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है.
'हक' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- 'हक' 7 नवंबर को सिनेमनाघरों में रिलीज हुई है, सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपए कमाए थे.
- अब दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं. 'हक' ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 1.80 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म का कुल कलेक्शन अब 3.55 करोड़ रुपए हो गया है.
'जटाधरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- सोनाक्षी सिन्हा स्टारर हॉरर फिल्म 'जटाधरा' भी 7 नंवबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- सैकनिल्क की मानें तो तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 1.07 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
- अब दूसरे दिन 'जटाधरा' के कलेक्शन में काफी गिरावट आ गई है. फिल्म अब तक (शाम 7 बजे तक) 45 लाख रुपए ही कमा पाई है.
'द गर्लफ्रेंड' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- 7 नवंबर को रिलीज हुई साउथ रोमांटिक फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने पहले दिन 1.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- सैकनिल्क के मुताबिक दूसरे दिन फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 1.7 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.
- रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी स्टारर 'द गर्लफ्रेंड' के दो दिनों को कुल कलेक्शन 3 करोड़ रुपए हो गया है.
'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
- हॉलीवुड साई-फाई हॉरर फिल्म 'प्रीडेटर: बैडलैंड्स' भी 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2.4 करोड़ रुपए कमाए थे.
- दूसरे दिन भी फिल्म अब तक (शाम 7 बजे तक) 2.35 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
'डाइस इरा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9
- मलयालम फिल्म 'डाइस इरा' 31 अक्टूबर को ही थिएटर्स में आई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
- सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पहले हफ्ते 26.45 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
- 8वें दिन भी 'डाइस इरा' ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे और अब 9 दिन बाद भी सभी फिल्मों को मात दे रही है.
- 'डाइस इरा' ने 9वें दिन अब तक (शाम 7 बजे तक) 2.28 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
'द ताज स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9
- परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' ने विवादों के बीच पहले हफ्ते 11 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था.
- फिल्म ने 8वें दिन 90 लाख रुपए कमाए थे और अब 9वें दिन अब तक (शाम 7 बजे तक) 1.03 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19
- 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 18 दिनों में कुल 92.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- अब 19वें दिन भी फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे तक) 91 लाख रुपए कमा लिए हैं.
'थामा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19
- हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' भी 19 दिनों से बड़े पर्दे पर लगी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 18 दिनों में कुल 127.9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- वहीं 19वें दिन भी 'थामा' अब तक (शाम 7 बजे तक) 1.1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.
