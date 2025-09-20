हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Bads Of Bollywood: आर्यन खान ने पहले सीजन में ही कर दिया दूसरे सीजन का खुलासा, ये होने वाला है नाम

The Bads Of Bollywood: आर्यन खान ने पहले सीजन में ही कर दिया दूसरे सीजन का खुलासा, ये होने वाला है नाम

The Bads Of Bollywood: आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हर जगह छाई हुई है. इस सीरीज के आखिरी सीन में आर्यन ने दूसरे सीजन की भी हिंट दे दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Sep 2025 08:10 AM (IST)

शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपना डेब्यू कर चुका है. आर्यन के डायरेक्शन में बनीं सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस सीरीज में बॉलीवुड की सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे किसी एक्टर को लॉन्च किया जाता है और दूसरी फिल्म पाने के लिए उसे क्या-क्या करना पड़ता है. मगर सीरीज के आखिरी एपिसोड में आर्यन ने एक ट्विस्ट दे दिया है जिसके बाद सबको लग रहा है कि ये दूसरे सीजन का टाइटल होने वाला है.

क्या है बैड्स ऑफ बॉलीवुड का मतलब
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक एक्र आसमान सिंह क कहानी दिखाई गई है जिसकी पहली फिल्म हिट साबित हुई है और वो अब स्टार बन गया है. उसके बाद उसने करण जौहर के साथ फिल्म साइन कर ली है. जिसमें उनके साथ करिश्मा तलवार नजर आएंगी जो सुपरस्टार अजय तलवार की बेटी है. आखिरी के एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था.

दूसरे सीजन की दी हिंट
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के आखिरी एपिसोड में, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अजय और आसमान के छिपे हुए रिश्ते का पता चलता है. एक सीन में प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला और उनके नए पार्टनर जरज सक्सेना इस राज़ का इस्तेमाल करके अजय तलवार को ब्लैकमेल करते हुए भी दिखाई देते हैं. वो अजय तलवार पर करिश्मा और आसमान के साथ एक फिल्म करने का दबाव बनाते हैं. फ्रेडी कहते हैं- हम इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा बनाएंगे.  जिसके बाद टाइटल का खुलासा होता है- द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड. यह सीन सीजन 2 की कहानी की तरफ इशारा करता है. हालांकि अभी तक नेटफ्लिक्स और मेकर्स में से किसी ने दूसरे सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसमें लक्ष्य, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनोज पांवा, गौतमी कपूर समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

Published at : 20 Sep 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Netflix Aryan Khan The Bads Of Bollywood
