Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की सीरीज 'तस्करी' की कंफर्म ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं ये नई वेब सीरीज किस प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीम होगी?
‘तस्करी’ की कहानियां अक्सर अंधेरे में होती हैं, लेकिन 'तस्करी: द स्मगलर वेब' में सारा एक्शन एयरपोर्ट के भीड़भाड़ वाले गलियारों में दिखाया गया है, जहां खतरा सबके सामने मंडराता रहता है. इमरान हाशमी स्टारर ये वेब सीरीज़ उनके अब तक के सभी किरदारों से बिल्कुल अलग है. ये शो इंटरनेशनल तस्करी की तनावपूर्ण और तेज़ रफ़्तार दुनिया को उजागर करती है. इस सीरीज में इमरान हाशमी ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं अब इस सीरीज की ओटीटी रिलीज की कंफर्म तारीख आ गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘तस्करी’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
'तस्करी' की कंफर्म ओटीटी रिलीज डेट आई सामने
'तस्करी: द स्मगलर वेब' एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसमें इमरान हाशमी लीड रोल में हैं. वे शो में डिसिप्लिन और बेहद ईमानदार कस्टम ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना की भूमिका निभा रहे हैं. एयरपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के बैकग्राउंड पर आधारित है. वहीं अब इस सीरीज की ओटीटी पर रिलीज होने की कंफर्म तारीख आ गई है. ये शो नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी से स्ट्रीम होगा. दिग्गज प्लेटफॉर्म ने इंस्टा पर एक पोस्ट कर इसकी अनाउंसमेंट की है. पोस्ट में लिखा है, “जल्द लैंड कर रहा है, तस्करी देखने वालों के लिए सीधी चेतावनी है, 14 जनवरी को रिलीज़ हो रही तस्करी को सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर देखें.”
यह शो दुनिया भर के सभी रीजन में केवल नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स के लिए ही स्ट्रीम किया जाएगा और इसे 16+ U/A रेटिंग दी गई है. यह बिल्कुल नई वेब सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें एक बहादुर अधिकारी एक अनटचेबल गैंगस्टर के खिलाफ खड़ा होता है.
'तस्करी - द स्मगलर वेब' स्टार कास्ट
'तस्करी - द स्मगलर वेब' में इमरान हाशमी के अलावा शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज भी नजर आएंगे. इसका निर्देशन नीरज पांडे ने किया है, जो 'ए वेडनेसडे!', 'स्पेशल 26' और 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.
