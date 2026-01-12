शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज के कोलैबोरेशन की फिल्म 'ओ रोमियो' की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. फिल्म मेकर्स ने हाल ही में इस अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर और टीज़र जारी किया था जिसके बाद फैंस की एक्साइमेंट भी पीक पर पहुंच गई है. डार्क, गंभीर और इमोशनली चार्ज्ड ये फिल्म बदले की भावना से इंस्पायर एक डेडली लव स्टोरी लग रही है. इसमें प्यार, खून-खराबा और विश्वासघात देखने को मिलेगा.

इस प्रोजेक्ट को दमदार बनाने में निर्माता साजिद नाडियाडवाला और भारद्वाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसी के साथ उन्होंने इस फिल्म में शाहिद के अलावा कई दमदार स्टार्स को कास्ट किया है. चलिए यहां 'ओ रोमियो' की पूरी स्टार कास्ट और उनके किरदारों के बारे में सबकुछ जानते हैं.

शाहिद कपूर- उस्तरा

शाहिद कपूर ने अफशा से प्यार करने वाले एक हत्यारे, उस्तरा का रोल प्ले किया है.वह धोखे, प्यार और बदले के खेल में उलझ जाता है. शाहिद का खूंखार और जानलेवा अंदाज़, साथ ही उनका दमदार अवतार, ओ'रोमियो की गहराई और जुनून को बखूबी दर्शाता है.





तृप्ति डिमरी – अफशा

तृप्ति डिमरी ने एक मासूम लड़की अफशा का रोल प्ले किया है. जिसकी जिंदगी अचानक उलट-पुलट हो जाती है. अपनी रॉ वलनरेबिलिटी और शांत स्ट्रेंथ से तृप्ति इस इंटेंस कहानी को इमोशनल एनर्जी से भर देती हैं.





नाना पाटेकर – इस्माइल खान

नाना पाटेकर इस्माइल के किरदार में पर्दे पर शानदार परफॉर्म कर रहे हैं. एक अनोखे व्यक्तित्व वाले इस शख्स को पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.





विक्रांत मैसी – महबूब

विक्रांत मैसी इस फिल्म में महबूब के किरदार में नजर आएंगे, जो एक सिंपल सा इंसान है लेकिन उसकी किस्मत खराब है. विक्रांत की डेस्टिनी कॉम्पलेक्स मानवीय रिश्तों पर आधारित इस कहानी में एक बड़ा टर्न लाती है.





फरीदा जलाल – दादी

दिग्गज अभिनेत्री फरीदा जलाल फिल्म में एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगी. उनकी दमदार प्रेजेंस और जबरदस्त डायलॉग बाजी इस इंटेंस स्टोरी में और भी डेप्थ लाती है.





तमन्ना भाटिया – राबिया

तमन्ना ने राबिया नाम का एक मिस्टीरियस किरदार निभाया है, जो फिल्म में साज़िश रचती है. तमन्ना को इस किरदार में देखना दिलचस्प होगा.





अविनाश तिवारी – जलाल

अविनाश एक क्रूर खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं. उनकी खौफनाक छवि फिल्म में रोमांच का तड़का लगाती है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं!





दिशा पटानी – जूली

दिशा पटानी फिल्म में जूली के किरदार में एक डांसर हैं जो अपने ग्लैमरस अवतार से स्क्रीन पर धूम मचा देती हैं.





ये किरदार भी आएंगे नजर

इनके अलावा, हुसैन दलाल को फिल्म में उस्तारा के दाहिने हाथ छोटू के रूप में भी देखा जाएगा. फिल्म में रेश लांबा ने अंजुम अंसारी का किरदार निभाया है और राहुल देशपांडे इंस्पेक्टर जयंत पठारे के किरदार में नजर आएंगे. साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रेजेंट विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ'रोमियो का निर्माणा नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत किया गया है. ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को वेलेंटाइन वीक में रिलीज़ होगी.