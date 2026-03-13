सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे

Border 2 OTT Release Date: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ करीब 60 दिनों तक सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. प्लेटफॉर्म ने फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है.

‘बॉर्डर 2’ को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे (Border 2 OTT Release Date)

नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपकमिंग रिलीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का नाम भी शामिल है. इस अनाउंसमेंट के मुताबिक, यह फिल्म 20 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगी.

नेटफ्लिक्स ने इसमें ऑडियंस से ये भी कहा है वो प्रीमियर के लिए इसका रिमाइंडर भी लगा सकते हैं.

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ये वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' थियेटर में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने इंडिया में 341.12 करोड़ की कमाई की है. वहीं, वर्ल्डवाइड 'बॉर्डर 2' 463.81 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

1997 में आई फिल्म का सीक्वल

बता दें कि ये फिल्म 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और टी-सीरीज-जे.पी. फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. जबकि इसकी पहली किश्त 'बॉर्डर' में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, तब्बू, पूजा भट्ट, सुदेश बेरी, शरबनी मुखर्जी नजर आए थे.

सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना को किया मिस

'बॉर्डर 2' के सीक्वल में फैंस ने सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के किरदारों को काफी मिस किया है. दरअसल फिल्म के पहले पार्ट यानी 'बॉर्डर' में इन दोनों के किरदार आखिर में शहीद हो गए थे. जिसके चलते दोनों ही एक्टर फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे. ऐसे में फैंस ने इन दोनों के किरदारों को काफी मिस किया था.