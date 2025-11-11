हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday Theatre Releases: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी 10 फिल्में, 'दे दे प्यार दे 2' से 'कांथा' तक होंगी रिलीज

Friday Theatre Releases: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी 10 फिल्में, 'दे दे प्यार दे 2' से 'कांथा' तक होंगी रिलीज

Friday Theatre Releases: 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होने वाला है. कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड मुवीज तक टकराएंगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Nov 2025 09:28 PM (IST)
इस हफ्ते थिएटर में कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड मुवीज तक 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं. इस लिस्ट में 'दे दे प्यार दे 2', 'कांथा', 'काल त्रिघोरी' से लेकर 'द रनिंग मैन' तक शामिल हैं. 

दे दे प्यार दे 2

  • अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • फिल्म में आर माधवन, इशिता दत्ता, मीजान जाफीर, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर भी दिखाई देंगी.
  • 'दे दे प्यार दे 2' को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है.

कांथा

  • दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' को सेल्वमणि सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है.
  • ये एक तमिल-पीरियड ड्रामा फिल्म है 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

काल त्रिघोरी

  • सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' भी 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है.
  • आदित्य श्रीवास्तव स्टारर इस फिल्म से अरबाज खान 6 साल बाद पर्दे पर वापसी करने वाले हैं.

द रनिंग मैन

  • द रनिंग मैन 'द रनिंग मैन' एक हॉलीवुड डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है. 
  • एडगर राइट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी.

गाथा वैभव

  • पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित फिल्म गाथा 'वैभव' भी 14 नवंबर को रिलीज होगी.
  • सुनील कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म में आशिका रंगनाथ और एसएस दुष्यंत लीड रोल में होंगे.

दाऊद 

  • तमिल फिल्म 'दाउद' 14 सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
  • दथो राधारवी, लिंगा, साई धीना, अभिषेक, जयकुमार और शरा अहम रोल में हैं.

स्कूल लाइफ

  • 'स्कूल लाइफ' को पुलिवेंदुला महेश ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म भी इसी हफ्ते रिलीज होगी.
  • फिल्म में सावित्री कृष्णा, मुडे वरुण नायक और शन्नू शेख जैसे कलाकार नजर आएंगे.

लव ओटीपी

  • अनीश तेजेश्वर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'लव ओटीपी' 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
  • इस फिल्म में अनीश तेजेश्वर, जाह्नविका कलाकेरी और राजीव कनकला भी हैं.

कुमकी 2

  • तमिल फिल्म 'कुमकी' का सीक्वल 'कुमकी 2' को प्रभु सोलोमन ने डायरेक्ट किया है.
  • फिल्म में मथियाझगन, अर्जुन दास और श्रीता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं.

बेबी गर्ल

  • 'बेबी गर्ल' एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे निर्देशन अरुण वर्मा ने किया है.
  • इस फिल्म में कुंचाको बोबन और निविन पॉली अहम रोल में नजर आएंगे.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 09:14 PM (IST)
Tags :
De De Pyaar De 2 Kaal Trighori Kaantha The Running Man
