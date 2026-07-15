यश की 'टॉक्सिक' से क्लैश, पीछे हटीं श्रद्धा कपूर, बदलेगी 'ईठा' की रिलीज डेट?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयश की 'टॉक्सिक' से क्लैश, पीछे हटीं Shraddha Kapoor, बदलेगी 'ईठा' की रिलीज डेट?

यश की 'टॉक्सिक' से क्लैश, पीछे हटीं Shraddha Kapoor, बदलेगी 'ईठा' की रिलीज डेट?

यश की 'टॉक्सिक' और श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है. दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी बज है. हालांकि, अब खबरें हैं कि 'ईठा' की रिलीज पोस्टपोन की जा सकती है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Jul 2026 05:07 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार यश फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर खबरों में हैं. ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म पोस्टपोन हुई और अब फिल्म 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. यश की 'टॉक्सिक' को लेकर बज इतना ज्यादा है कि बाकी फिल्ममेकर अपनी फिल्में इस समय रिलीज करने से परहेज कर रहे हैं. हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्र और तमन्ना भाटिया की फिल्म Vvaan की रिलीज डेट भी पोस्पोन हुई. 

पहले ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज हो रही थी. लेकिन अब 'टॉक्सिक' से क्लैश से बचने के लिए फिल्म पोस्टपोन हो गई है. 

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बदलेगी 'ईठा' की रिलीज डेट? 

वहीं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' भी 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है. लेकिन अब रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म पोस्टपोन हो रही है. फिल्म को नई रिलीज डेट मिलने वाली है. 123telugu के मुताबिक, मैडॉक फिल्म ईठा को प्री-पोन या पोस्टपोन करने का प्लान कर रहे हैं ताकि टॉक्सिक से क्लैश से बचा जा सके. अगर दोनों बड़ी फिल्में रिलीज हुईं तो स्क्रीन शेयरिंग ईश्यू भी हो सकता है और दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है. खबरें हैं कि जल्द ही ईठा की नई रिलीज डेट जल्द ही सामने आ जाएगी.

बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया है. ऑफिशियली अभी तक फिल्म 28 अगस्त को ही रिलीज हो रही है.

फिल्म 'ईठा' फीमेल सेंट्रिक मूवी है. इसे लक्ष्मण उटेकर ने बनाया है. फिल्म लेजेंड्री मराठी तमाशा आर्टिस्ट वीठाबाई पर बेस्ड है. फिल्म में रणदीप हुड्डा, जिशान अयुब खान भी अहम रोल में हैं. 

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फिल्म से श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक टीजर भी सामने आ चुका है. इसमें श्रद्धा कपूर को प्रेग्नेंसी में डांस करते हुए दिखाया गया. श्रद्धा ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया. टीजर के बाद से फिल्म 'ईठा' को लेकर भी बड़े लेवल पर बज क्रिएट हो गया है. 

Published at : 15 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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Yash Shraddha Kapoor Eetha 'Toxic'
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