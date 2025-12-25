पलाश से शादी टूटने के बाद कपिल शर्मा के शो में नहीं गईं स्मृति मंधाना, सामने आया प्रोमो

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो के नए सीजन के साथ वापस आ चुके हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का चौथा सीजन आ चुका है. पहले एपिसोड में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आईं थीं और इस शनिवार को दूसरा एपिसोड आने वाला है.दूसरे एपिसोड में कपिल शर्मा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को होस्ट करने वाले हैं. शो में हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव और प्रतिका रावल आने वाली हैं मगर स्मृति मंधाना इस सेलिब्रेशन में नजर नहीं आईं. अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से स्मृति मंधाना शो का हिस्सा नहीं बनीं.



शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कपिल शर्मा टीम के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ हेड कोश अमोल मजुमदार भी नजर आए. वीडियो में कपिल भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर से ट्रॉफी उठाते समय दिखाए गए भांगड़ा मूव्स के बारे में पूछती हैं.

स्मृति के कहने पर किया था डांस

इस बातचीत के दौरान जेमिमा ने बताया कि स्मृति मंधाना ने ही उन्हें डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया था. उन्होंने कहा- 'हैरी दीदी हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं पर स्मृति ने बोला था कि अगर भांगड़ा नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जिंदगीभर.' इस वीडियो के आते ही फैंस का ध्यान गया कि स्मृति इस शो का भी हिस्सा नहीं बनी हैं. फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं और कमेंट भी. एक ने लिखा- स्मृति मैम को मिस कर रहे हैं. दूसरे ने लिखा- 'इस शो में भी स्मृति को बहुत मिस कर रहे हैं, KBC में भी उन्हें मिस किया गया था लेकिन टीम हमेशा उनका नाम किसी न किसी तरह लेती है. वो जहां भी जाते हैं, यह बात टीम के बारे में बहुत खास लगती है.'

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

पलाश मुच्छल से टूटी शादी

बता दें स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल शादी करने वाले थे. उनकी शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए थे. शादी से एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. इस महीने की शुरुआत में स्मृति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ये अनाउंसमेंट की थी कि उनकी शादी टूट गई है. जिसके बाद से स्मृति कहीं नजर नहीं आईं हैं.

