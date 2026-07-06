हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल

क्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल

फिल्म 'काला हिरण' की रिलीज को लेकर विवाद जारी है. मामला कोर्ट में है और सलमान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सवाल उठाए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 06 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लीगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान से पूछा है कि सिर्फ किसी अभिनेता की तरह ब्रेसलेट पहन लेने या कुछ मिलती-जुलती चीजें दिखा देने से उसे उस अभिनेता की पहचान नहीं माना जा सकता. क्या व्यक्तित्व के अधिकार फिल्म के प्रमोशन वाले कंटेट तक भी अपना दायरा रखते हैं. 

कोर्ट का सवाल- पर्सनैलिटी राइट्स की सीमा आखिर कहां तक

दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अगर कोई ब्रेसलेट पहन ले, पगड़ी बांध ले या घड़ी पहन ले, तो क्या उस पर भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा.

सलमान का दावा- बिना अनुमति मेरी पहचान का इस्तेमाल

सलमान खान की ओर से दलील दी गई कि फिल्म के निर्माता उनकी छवि और पहचान का इस्तेमाल कर कमर्शियल फायदा उठाना चाहते हैं. उनका कहना था कि फिल्म 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से जुड़े विवादों से प्रेरित है. इसलिए फिल्म और उसके टीजर की रिलीज पर रोक लगाई जाए.

ये भी पढ़ें- पति संग महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गईं अफसाना खान, ट्रोल्स बोले- फेम के लिए ये सब कर रही हो

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा - सिर्फ इशारे काफी नहीं

वकील ने दलील दी कि फिल्म के मुख्य किरदार का ब्रेसलेट और कुछ अन्य चीजें सलमान खान की पहचान से मेल खाती हैं. साथ ही फिल्म के निर्देशक के इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया. लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल ऐसे संकेतों के आधार पर यह साबित नहीं होता कि फिल्म सीधे तौर पर सलमान खान पर ही आधारित है. कोर्ट ने कहा कि वास्तविक और स्पष्ट संबंध दिखाना होगा केवल अनुमान के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती. 

ब्रेसलेट, बालियां और घड़ी पर भी रोक लगा दें?- दिल्ली हाई कोर्ट

जब सलमान पक्ष ने फिल्म के किरदार की बालियों और अन्य एक्सेसरीज का भी जिक्र किया तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या अब ब्रेसलेट, बालियां और घड़ी पहनने पर भी पर्सनैलिटी राइट्स लागू कर दिए जाएं. कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती और पूछा कि क्या इस तरह का कोई कानूनी उदाहरण मौजूद है.

ये भी पढ़ें- बैन के बाद प्रोजक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी

नई दलीलों पर भी कोर्ट ने लगाई रोक

सुनवाई के दौरान सलमान पक्ष ने आवेदन में शामिल नहीं किए गए कुछ इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट का भी जिक्र करना चाहा. इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि वह सिर्फ उसी आवेदन पर विचार करेगी जो रिकॉर्ड पर है. बाद में नई सामग्री जोड़कर दलीलों का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता.

अब फिल्म निर्माता दिखाएंगे वीडियो

कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे याचिका में जिन वीडियो का जिक्र किया गया है. उनकी कॉपी सलमान खान के वकील को उपलब्ध कराएं ताकि उनकी सत्यता की जांच की जा सके. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई दोपहर 2:30 बजे होगी, जहां फिल्म की रिलीज और टीजर पर रोक की मांग पर आगे बहस होगी.

Published at : 06 Jul 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल
क्या अब ब्रेसलेट और घड़ी पर भी होगा कॉपीराइट? सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल
बॉलीवुड
Satluj Movie Controversy: 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है...', 'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर गरमाई राजनीति
'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है...', 'सतलुज' को ओटीटी से हटाए जाने पर गरमाई राजनीति
बॉलीवुड
सीएम का बेटा होने की वजह से रितेश देशमुख को सुनन पड़े ताने, एक्टर का छलका दर्द, कहा- 23 साल लगे टैग तोड़ने में
सीएम का बेटा होने की वजह से रितेश देशमुख को सुनन पड़े ताने, एक्टर का छलका दर्द, कहा- 23 साल लगे टैग तोड़ने में
बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने सालों पुराना सीक्रेट रिवील किया
'अमिताभ के इशारों पर नाचती थीं रेखा...' जर्नलिस्ट ने खोला सालों पुराना राज
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 74 से 125 पर पहुंचा भारत, खरगे का मोदी सरकार पर हमला, जानें पाकिस्तान का क्या हाल
ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 74 से 125 पर पहुंचा भारत, खरगे का मोदी सरकार पर हमला, जानें पाकिस्तान का क्या हाल
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बिहार
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
'मुझे विधानसभा सीट के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया', जीतन राम मांझी का छलका दर्द, चिराग पर क्यों भड़के?
इंडिया
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला खामनेई की आखिरी विदाई के बीच ईरान से आया ये खास मैसेज, याद रखेगा भारत
अयातुल्ला खामनेई की आखिरी विदाई के बीच ईरान से आया ये खास मैसेज, याद रखेगा भारत
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget