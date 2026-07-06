Box office Collection: मलयालम की वो फिल्म, जो देती है मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को टक्कर, कमाया था 501% प्रॉफिट
Box office Collection Malayalam Film: आज आपको मलयालम की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था.
Box office Collection Malayalam Film: 2026 के 6 महीने बीत चुके हैं और इतने समय में एक से बढ़तक एक हिंदी और साउथ की फिल्में रिलीज हुईं. इसमें ज्यादातर साउथ की छोटे बजट की फिल्मों ने बंपर कमाई की और बड़े बजट की फिल्मों को प्रॉफिट कमाने के मामले में पछाड़ दिया. ऐसे में आपको आज 'दृश्यम 3' को टक्कर देने वाली मलयालम की हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था.
दरअसल, मलयालम की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो एक कॉमेडी फिल्म है. इसका निर्देशन मैनुअल थॉमस ने किया है. इसमें जयसूर्या ने शाजी पप्पन का रोल प्ले किया है. इसमें कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन और रोमांस का भी शानदार तड़का है. इसे 19 मार्च, 2026 को रिलीज किया गया था. इस फिल्म का टाइटल 'आडु 3' है, जिसने बंपर कमाई की थी और प्रॉफिट के मामले में मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को टक्कर देती है.
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'आडु 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म 'आडु 3' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 120.11 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 51.12 करोड़ रहा. वहीं, ओवरसीज में फिल्म ने 61 करोड़ रुपये कमाए थे. ये 2026 की मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी.
'दृश्यम 3' से ज्यादा कमाया था प्रॉफिट
इसके अलावा अगर मलयालम फिल्म 'आडु 3' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो ये 'दृश्यम 3' से भी ज्यादा रहा था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 20 करोड़ रहा था जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 120.11 करोड़ कमाए थे तो इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट करीब 501% रहा था.
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वहीं, अगर मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इसका निर्माण 50 करोड़ के बजट में किया गया था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 110.49 करोड़ रहा और ओवरसीज में 111.70 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 239.83 करोड़ का कलेक्शन किया था तो इस लिहाज से फिल्म ने 379.66% प्रॉफिट कमाया था, जो कि 'आडु 3' से भी कम है.
'आडु 3' के बारे में
बहरहाल, अगर 'आडु 3' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो कि 'आडु' की फ्रेंचाइजी है. इसे 2015 में रिलीज किया गया था. वहीं, फिल्म का दूसरी किस्त 2017 में आई थी. फिल्म को दोनों पार्ट हिट रहे और तीसरा भी 2026 में आया तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं. इसे जी5 पर रिलीज किया गया है.