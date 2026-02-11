शाहिद कपूर फिर ओटीटी पर मचाएंगे धमाल, 'फर्जी 2' हुई कंफर्म, जानें- कब होगी रिलीज

तीन साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ‘फर्जी सीजन 2’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है. शाहिद कपूर एक बार फिर राज और डीके की निर्देशन जोड़ी के साथ इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में वापसी करने के लिए तैयार हैं. साल 2023 में पहले सीजन के क्लिफहैंगर फिनाले के बाद से ही दर्शक ‘फर्जी पार्ट 2’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब आखिरकार उनकी यह इंतजार खत्म होने वाला है.

'फर्जी 2' को लेकर आया बड़ा अपडेट

हाल ही में राज निदिमोरु और कृष्णा डीके, जो राज एंड डीके के नाम से जाने जाते हैं, ने 10 फरवरी 2026 को इस सीरीज की रिलीज के तीन साल पूरे होने पर ‘फर्जी 2’ का ऐलान किया. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक टीजर इमेज शेयर की, जिसमें नकली नोटों की गड्डी नजर आ रही है और उस पर लिखा है, 'Round 2 in progress' साथ ही हैशटैग फर्जी भी दिया गया.

वहीं, शाहिद कपूर ने इस पोस्ट को रीशेयर कर अपने किरदार सनी, यानी आर्टिस्ट से बने काउंटरफिटर, के रूप में वापसी का हिंट दे दिया है. अब इस अपडेट के साथ पिछले कई सालों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.

‘फर्जी 2’ की कास्ट

‘फर्जी 2’ में एक बार फिर शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. उनके साथ विजय सेतुपति, राशि खन्ना, भुवन अरोड़ा और केके मेनन भी वापसी कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सीरीज की शूटिंग मार्च 2026 से शुरू होने वाली है. हाल ही में शाहिद ने इंस्टाग्राम पर अपनी ‘सनी’ वाले हेयरस्टाइल में फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, 'SUNNY days back soon,' जिसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

कब होगी रिलीज?

‘फर्जी सीजन 2’ के साल 2027 तक प्राइम वीडियो पर रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने कोई ऑफिशियल रिलीज डेट या नई तस्वीरें शेयर नहीं की हैं, लेकिन 'Round 2 in progress' वाले टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बनाए रखा है.

शाहिद कपूर ने भी राज & डीके के साथ अपनी एक फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा, 'The fakers are back at it,' यानी जालसाज फिर लौट आए हैं. इससे साफ है कि सनी की दुनिया एक बार फिर बड़े दांव के साथ वापसी कर रही है.