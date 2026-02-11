अगर आप बॉलीवुड की एक जैसी कहानियों से ऊब चुके हैं, तो इस वीकेंड कुछ अलग देखने का प्लान बना सकते हैं. मराठी सिनेमा पिछले कुछ सालों में अपनी मजबूत कहानियों और शानदार अभिनय के दम पर खास पहचान बना चुका है. कई मराठी फिल्में ऐसी हैं जो कंटेंट और इमोशन के मामले में हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा असर छोड़ती हैं. अगर आप अच्छी और सधी हुई कहानी वाली फिल्में पसंद करते हैं, तो इस वीकेंड इन दमदार मराठी फिल्मों को जरूर देखें. ये सारी फिल्में आसानी से ओटीटी पर देखी जा सकती हैं.

स्थल- ए मैच

जयंत सोमलकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अरेंज मैरिज और ग्रामीण महाराष्ट्र में फैले पुरुष प्रधान समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाती है. इस फिल्म में नंदिनी चौधरी मुख्य भूमिका में हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.





दशावतार

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के फैन हैं, तो 'दशवतार' आपके लिए बेस्ट है. यह एक सस्पेंस थ्रिलर है जो दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से बांधे रखती है. इसका निर्देशन सुबोध खानोलकर ने किया है. फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, भरत जाधव, महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.



