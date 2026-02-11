हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद

हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद

Marathi film: अगर आप इस वीकेंड कुछ एंटरटेनिंग और मतलब वाली फिल्में देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन मराठी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए देखते हैं इनको आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Feb 2026 01:00 PM (IST)
अगर आप बॉलीवुड की एक जैसी कहानियों से ऊब चुके हैं, तो इस वीकेंड कुछ अलग देखने का प्लान बना सकते हैं. मराठी सिनेमा पिछले कुछ सालों में अपनी मजबूत कहानियों और शानदार अभिनय के दम पर खास पहचान बना चुका है. कई मराठी फिल्में ऐसी हैं जो कंटेंट और इमोशन के मामले में हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा असर छोड़ती हैं. अगर आप अच्छी और सधी हुई कहानी वाली फिल्में पसंद करते हैं, तो इस वीकेंड इन दमदार मराठी फिल्मों को जरूर देखें. ये सारी फिल्में आसानी से ओटीटी पर देखी जा सकती हैं. 

स्थल- ए मैच
जयंत सोमलकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अरेंज मैरिज और ग्रामीण महाराष्ट्र में फैले पुरुष प्रधान समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाती है. इस फिल्म में नंदिनी चौधरी मुख्य भूमिका में हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.


हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद

दशावतार
अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के फैन हैं, तो 'दशवतार' आपके लिए बेस्ट है. यह एक सस्पेंस थ्रिलर है जो दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से बांधे रखती है. इसका निर्देशन सुबोध खानोलकर ने किया है. फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, भरत जाधव, महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं.  इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.


हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद

सैराट
'सैराट' नागराज मंजुले निर्देशन में बनी एक ब्लॉकबस्टर मराठी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो जाति भेदभाव और प्रेम विवाह की कहानी को दर्शाती है. मुख्य भूमिकाओं में रिंकू राजगुरू और आकाश ठोसर हैं. ये फिल्म जी5 पर देखने के लिए अवेलेबल है.

हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद
 
कोर्ट
चैतन्य तम्हाणे की ये फिल्म इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम पर बनी एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है. कहानी एक बुजुर्ग लोकगायक की है, जिन पर एक सीवर कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद
 
हरिश्चंद्राची फैक्ट्री
यह फिल्म इंडिया के पहले फिल्ममेकर, दादासाहेब फाल्के के स्ट्रगल की कहानी बताती है. फिल्म में मजेदार और इंस्पायरिंग तरीके से दिखाया गया है कि भारत की पहली साइलेंट फिल्म, 'राजा हरिश्चंद्र,' कैसे बनी थी. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद
 
नटसम्राट
नटसम्राट फिल्म रिटायर्ड थिएटर आर्टिस्ट की यह कहानी है. फिल्म में नाना पाटेकर के डायलॉग और उनकी एक्टिंग की गहराई आपको रुला देगी. यह फिल्म एक इमोशनल मास्टरपीस है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर वॉच कर सकते हैं.

हिंदी फिल्मों से ज्यादा दमदार निकलीं ये मराठी फिल्में, वीकेंड के लिए कर लें सेव, ओटीटी पर हैं मौजूद
Published at : 11 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Sairat Harishchandrachi Factory Sthal
