हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीआमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया

आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया

Salman Khan Insult Aamir Khan: काजोल और ट्विंकल खन्ना नया शो लेकर आई हैं. इस शो के सलमान खान और आमिर खान गेस्ट बनकर आए हैं. इस शो में सलमान ने आमिर का खूब मजाक उड़ाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Sep 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के तीनों खास बहुत अच्छे दोस्त हैं. सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती बहुत गहरी है. दोनों ने साथ में फिल्म में भी काम किया है. सलमान और आमिर अक्सर किसी न किसी इवेंट में साथ में दिख जाते हैं जहां पर उनकी गहरी दोस्ती साफ नजर आ जाती है. आमिर खान और सलमान खान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में गए थे. जहां पर सलमान ने आमिर की खूब बेइज्जती की है.

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का पहला एपिसोड प्राइम वीडियो पर आ गया है और शो के पहले ही गेस्ट आमिर खान और सलमान खान हैं. जिनसे दोनों एक्ट्रेस उनकी दोस्ती के बारे में बात करती हुई नजर आईं. शो का वीडियो वायरल हो रहा है.

सलमान ने की आमिर की बेइज्जती

काजोल सलमान और आमिर से पूछती हैं कि आप दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हुई. इस पर सलमान ने कहा- 'ये चीजें हमेशा से थीं लेकिन हमने अंदाज अपना अपना में साथ में काम किया है. मिस्टर आमिर खान उस समय सेट पर सुबह 7 बजे आ जाया करते थे.' इस पर आमिर कहते हैं- 'जो टाइम था उसी पर आता था.' इसके बाद सलमान कहते हैं- 'उन्हें 9 बजे की शिफ्ट में आना होता था. क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 फिल्म थी. मेरे पास 15 फिल्में थीं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

सलमान ने आगे कहा- 'मैं उस समय 7-2, 2-10 और सुबह 10-5 की शिफ्ट में काम करता था. जब तक मैं आता था तो बहुत थका हुआ होता था और ये अपनी रिहर्सल कर रहे होते थे. एक- एक सीन के इतने रिहर्सल बाप रे बाप. तो मैं कहता था- जब इसका फाइनल हो जाए तो मुझे बुला लेना टेक पर. उस समय इन्हें लगता था कि मैं काम में इंटरेस्टिड नहीं हूं. कोई इंसान अपने काम में कैसे इंटरेस्टिड नहीं हो सकता है अगर वो तीन शिफ्ट में काम कर रहा हो.'

Published at : 25 Sep 2025 10:43 AM (IST)
Aamir Khan SALMAN KHAN Two Much With Kajol & Twinkle
