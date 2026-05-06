ओटीटी पर सैफ अली खान का दिखेगा नया अवतार, 'कर्तव्य' और 'परिवार' के बीच बुरी तरह फंसेंगे

एक्टर 'सैफ अली खान' की क्राइम थ्रिलर 'कर्तव्य' ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. फिल्म में सैफ एक ऐसा किरदार निभाते नजर आएंगे, जो अपने पेशेवर 'कर्तव्य' और 'परिवार' के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है.

फिल्म में एक्ट्रेस 'सैफ अली खान' और 'रसिका दुग्गल' के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.

'सैफ अली खान' के साथ काम करने का अनुभव रहा शानदार

एक्ट्रेस 'रसिका दुग्गल' अपनी बेहतरीन अदाकारी और गंभीर किरदारों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने फिल्म में सैफ अली खान के साथ काम करने के अपने अनुभव को 'शानदार' बताया. उन्होंने कहा कि सैफ के साथ काम करना आसान और मजेदार रहा.

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उन्होंने सैफ की तारीफ करते हुए कहा, 'सेट पर सैफ जैसे इंसान के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. उनके साथ काम करना काफी मजेदार और दिलचस्प रहा है और वह न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं.'

30 साल के करियर की भी की सराहना

'रसिका दुग्गल' ने 'सैफ अली खान' के लंबे और सफल करियर की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि आज के समय में, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तब 30 साल तक खुद को बनाए रखना आसान नहीं है. 'सैफ अली खान' ने समय के साथ खुद को लगातार बदला है और हर बार नए अंदाज में नजर आए हैं. इसी वजह से वो आज भी इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

फिल्म को डायरेक्टर 'पुलकित' ने बनाया है और इसे 'गौरी खान' ने 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के साथ प्रोड्यूस किया है.

यह फिल्म एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है (जिसका रोल सैफ निभा रहे हैं), जो अपनी ड्यूटी और परिवार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है और कई खतरों का सामना करता है. यह एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है, जो इंसान के इमोशन और कानून के बीच के टकराव को दिखाती है.

कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

फिल्म में 'सैफ अली खान' और 'रसिका दुग्गल' के अलावा संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है.

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