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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ का साइको किलर: शराब में जहर मिलाकर ली 8 लोगों की जान, पहले अपने कुत्ते पर किया मर्डर ट्रायल

छत्तीसगढ़ का साइको किलर: शराब में जहर मिलाकर ली 8 लोगों की जान, पहले अपने कुत्ते पर किया मर्डर ट्रायल

Chhattisgarh News: एक साइको किलर जिसने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. एक साइको किलर जो अपना हर बदला मौत से पूरा करता था. जिसने भी उसकी दी हुई शराब पी, वह फिर कभी होश में नहीं आया.

Written By : विनीत पाठक |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 06:42 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक साइको किलर ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीते तीन महीने में आठ लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई. सभी मामलों में मौत का पैटर्न लगभग एक जैसा ही था, शराब का नशा. शक होने पर गांव वालों ने जब पुलिस के पास जाकर सभी मामलों की जांच करने की मांग की तो सच सामने आया. 

गांव वालों की मांग पर जब पुलिस ने सभी मृतकों की कब्र खुदवा कर पूरे मामले की जांच की तो सच जानकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई.

यह भी पढ़ें: अवैध खनन पर साय सरकार का जीरो टॉलरेंस, जुर्माना बढ़ने के साथ और सख्त हुई कार्रवाई

पड़ोसियों से मांगी चूहे मारने की दवा, शराब में मिलाकर पिलाई

पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि जितने भी लोगों की मौत हुई है वे किसी न किसी तरह से आरोपी रामसहाय जायसवाल के संपर्क में थे. गांव वालों को भी रामसहाय पर ही शक था. जब पुलिस ने आरोपी के बारे में और पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि गांव में हुई पहली मौत के पहले आरोपी अपनी दुकान में चूहे होने का बहाना बना कर सुहागा (एक तरह का जहर) गांव के कुछ लोगों से मांगा था. यही सुहागा वह लोगों की शराब में मिलाकर पिला देता था. इतना ही नहीं, लोगों को मारने के बाद आरोपी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था.

छोटे-मोटे विवाद का बदला लेने के लिए ले ली जान

पुलिस की मानें तो साइको किलर ने सबसे पहले ज़हर की टेस्टिंग अपने कुत्ते पर की थी. जहर के असर से जब कुत्ते की जान चली गई तो आरोपी उसी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों की जान लेने के लिए करने लगा. पुलिस के मुताबिक, इन हत्याओं के पीछे गाली गलौच, आपसी विवाद, पत्नी पर गलत नजर रखने का शक और पुरानी रंजिश माना जा रहा है.

कुछ लोगों का मानना है कि गड़े खजाने के चक्कर में आरोपी ने ये बलि दी है, लेकिन पुलिस जादू टोने या गड़े खजाने की बात को पूरी तरह से खारिज कर रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Balodabazar News
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