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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा

असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा

Flood in Assam: जोनाई में केमी नदी पर बना 300 मीटर लंबा लोहे का पुल तेज बहाव में बह गया. पुल बह जाने से कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया और राहत और बचाव कार्यों में भी कठिनाइयां आ रही हैं.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 29 Jun 2026 10:49 PM (IST)
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  • केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय सहायता का आश्वासन।

अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ढेमाजी और जोनाई में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा कर दी है. उफनती नदियों ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई गांव जलमग्न हो गए हैं, सड़क और रेल संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जबकि हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. बाढ़ का सबसे बड़ा असर ढेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बने रेलवे पुल पर पड़ा है. नदी के तेज कटाव और बढ़ते जलस्तर के कारण पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलमार्ग पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया. इससे क्षेत्र की रेल सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं.

300 मीटर लंबे लोहा पुल के बह जाने से टूटा कई गांवों का संपर्क

वहीं, जोनाई क्षेत्र में केमी नदी पर बना करीब 300 मीटर लंबा लोहे का पुल तेज बहाव में बह गया. यह पुल केमी-पुराना जेलोम क्षेत्र को जोनाई सदर से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग था. पुल बह जाने से कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भी कठिनाइयां आ रही हैं.

बाढ़ के बीच एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया. नदी के तेज बहाव में चार लोग बह गए, जिनमें से स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. हालांकि, एक व्यक्ति अभी भी लापता है. खराब मौसम और तेज धारा के बावजूद उसकी तलाश लगातार जारी है.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, ढेमाजी जिले के चार राजस्व सर्किलों के 69 गांवों में करीब 16 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने असम CM से ली स्थिति का जानकारी 

बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से अलग-अलग फोन पर बातचीत कर फ्लैश फ्लड और लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हालात की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को राज्य में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है, ताकि प्रभावित लोगों तक शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके. मुख्यमंत्री ने ढेमाजी की बाढ़ स्थिति को लेकर चिंता जताने और सहायता का भरोसा देने पर गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया.

अरुणाचल के 12 जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति

इस बीच, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार (29 जून, 2026) को भी मूसलाधार बारिश जारी रही, जिससे राज्य के लगभग 12 जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सार्वजनिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है. अरुणाचल से आने वाले उफनते जल ने असम के निचले इलाकों, विशेषकर ढेमाजी और जोनाई में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और जिला प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. नावों के जरिए फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी-नालों से दूर रहने और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है. फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता राहत और बचाव कार्यों को तेज करना, लापता लोगों की तलाश और प्रभावित लोगों तक हरसंभव सहायता पहुंचाना है. 

यह भी पढ़ेंः ‘राम मंदिर में दान की लूट श्रद्धालुओं की...’, चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने योगी से लेकर मोदी तक को घेरा

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
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Published at : 29 Jun 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Assam FLOOD HEAVY RAINFALL AMIT SHAH
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