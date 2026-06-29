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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनहर्षद चोपड़ा को गर्लफ्रेंड ने बेस्ट फ्रेंड के संग मिलकर किया चीट, सोशल मीडिया पर इन एक्टर्स क नाम की हो रही चर्चा

हर्षद चोपड़ा को गर्लफ्रेंड ने बेस्ट फ्रेंड के संग मिलकर किया चीट, सोशल मीडिया पर इन एक्टर्स क नाम की हो रही चर्चा

हर्षद चोपड़ा को इन दिनों शो 'लॉकअप 2' में देखा जा रहा है. इस शो में हर्षद ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया. जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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एक्टर हर्षद चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइवेट रहते रहते हैं. हालांकि, इन दिनों वो रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में दिख रहे हैं. इस शो में हर्षद ने अपनी लव लाइफ को लेकर बात की. हर्षद ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें उनके ही बेस्टफ्रेंड के साथ चीट किया. 

मुझे गर्लफ्रेंड ने किया चीट- हर्षद चोपड़ा

हर्षद ने कहा था, 'मैंने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त को एक साथ खोया था. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया था. उसके बाद से मैं थोड़ा प्राइवेट हो गया.' हर्षद ने किसी का भी नाम नहीं लिया और वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे.

हर्षद के इस खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. यूजर्स अनुमान लगा रहे हैं कि हर्षद ने किसे डेट किया था और उस लड़की ने किसके साथ मिलकर हर्षद को चीट किया. यूजर्स एक्ट्रेस श्रीति झा और कुणाल करण कपूर के नाम को लेकर अंदाजा लगा रहे हैं.

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कई यूजर्स ने कहा कि शो 'दिल से दी दुआ...सौभाग्यवती भव?' के दौरान श्रीति और हर्षद के अफेयर की रिपोर्ट्स थीं. वहीं इसके बाद श्रीति और कुणाल के अफेयर की खबरें भी आई थीं. हालांकि, इसे लेकर कोई भी ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है कि हर्षद ने श्रीति को डेट किया था. हालांकि, उन्होंने शो 'दिल से दी दुआ...सौभाग्यवती भव?' में साथ काम किया था और इस शो को काफी पसंद किया गया था.

 
 
 
 
 
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इन शोज में दिखे हर्षद चोपड़ा

हर्षद चोपड़ा के करियर पर नजर डालें तो वो शो ममता, लेफ्ट राइट लेफ्ट, अंबर धारा, किस देश में है मेरा दिल, तेरे लिए, धरमपत्नी, कहानी हमारी महाभारत की, हमसफर, बेपनाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़े अच्छे जैसे शोज किए. उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं. 

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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