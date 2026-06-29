128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान

Olympics 2028, Cricket Qualification Criteria: लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 में 128 साल के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट की वापसी होगी. इससे पहले 1900 में हुए ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शुमार किया गया था. अब लंबे वक्त बाद क्रिकेट के दोबारा लौटने पर टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी (IOC) ने क्वालीफिकेशन को लेकर खास प्लान बनाया है. तो आइए जानते हैं कि कितनी क्रिकेट टीमें किस तरह क्वालीफाई कर सकेंगी.

तो आपको बता दें कि पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की जगह पक्की होगी. महिला टूर्नामेंट के लिए 4 टीमें 2026 टी20 विश्व कप के जरिए कंफर्म हो गई हैं, जिसमें टीम इंडिया भी शामिल है. भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड के जरिए), और दक्षिण अफ्रीका शुमार है.

पुरुष टीमों का फैसला टी20 रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. इसके तहत, 31 दिसंबर 2026 तक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीमें ओलंपिक के लिए आगे बढ़ेंगी, बशर्ते वे रैंकिंग में टॉप-15 में हों. पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें मेडल के लिए मैदान पर उतरेंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम गोल्ड मेडल अपने नाम करती है.

होस्ट अमेरिका अगर क्वालिफिकेशन विंडो के दौरान टॉप-15 रैंकिंग के अंदर होगा, तो क्वालीफाई करने के योग्य होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका क्वालीफाई कर पाता है या नहीं.

महिला और पुरुष टीमों के लिए अंतिम पायदान पहली बार आयोजित होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालीफायर 2027 के जरिए तय होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी.

वेस्टइंडीज एक संयुक्त ओलंपिक टीम के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकता. अगर वे योग्य होते हैं, तो ओलंपिक क्वालीफायर के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि का फैसला एक कैरेबियन क्वालीफायर से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल