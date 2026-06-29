खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?

यूरोप के देश गर्मी और लू से बेहाल हैं. वहां गर्मी अपने चरम पर है. हर दिन वहां टेम्प्रेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है. लेकिन वहां सरकार के फैसले ने सभी को चौंका दिया है. ब्रिटेन में सरकार ने घरों से एसी हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. बकायदा इसको लेकर लोगों को नोटिस तक जारी किए गए हैं.

लंदन की काउंसिल ने आदेश जारी किया है. इसमें अधिकारियों ने बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को घरों से एसी हटाने के आदेश दिए. टेलीग्राफ की रिपोर्ट की मानें तो प्रशासन का कहना है कि एसी से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑकसाइड निकलता है. इनका इस्तेमाल आखिर ऑप्शन के तौर पर किया जाना चाहिए.

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ब्रिटेन में गर्मी का तापमान 40 के पार, स्कूल बंद

इधर ब्रिटेन के कई हिस्सों में टेम्प्रेचर 40 डिग्री को पार कर गया है. इसके चलते स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं. ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है. रिस्ट टू लाइफ रेड अलर्ट भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है. वहीं, सरकार लोगों से एसी हटाने की अपील भी कर रही है.

ब्रिटेन में 4 हजार ऑपरेशन टाले गए, नेट जीरो पॉलिसी लागू

इनके अलावा सरकार ने अस्पतालों में सर्जरी पर रोक लगा दी है. हीटवेव और एसी न होने के चलते करीबन पूरे ब्रिटेन में 4 हजार ऑपरेशन टाल दिए गए हैं. ब्रिटेन में नेट जीरो पॉलिसी की तहत एसी हटाने को कहा है. इसके साथ एक्टिव कूलिंग की परमिशन तभी होगी, जब पैसिव कूलिंग के सभी तरीके आजमा लिए गए हों. एसी का उपया तभी होगा, जब इसका कोई उपाय न बचा हो. हाल ही में लंदन के मेयर सादिक खान इनवायरमेंट पर जोर दे रहे है. इन आदेश में साफ कहा है कि एसी की जगह खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें.

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