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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?

खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?

यूरोप के देश गर्मी- लू से बेहाल हैं. वहां गर्मी अपने चरम पर है. हर दिन वहां टेम्प्रेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है. लेकिन वहां सरकार के फैसले ने सभी को चौंका दिया है. घरों से एसी हटाने के निर्देश दिए हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jun 2026 11:10 PM (IST)
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यूरोप के देश गर्मी और लू से बेहाल हैं. वहां गर्मी अपने चरम पर है. हर दिन वहां टेम्प्रेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है. लेकिन वहां सरकार के फैसले ने सभी को चौंका दिया है. ब्रिटेन में सरकार ने घरों से एसी हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. बकायदा इसको लेकर लोगों को नोटिस तक जारी किए गए हैं. 

लंदन की काउंसिल ने आदेश जारी किया है. इसमें अधिकारियों ने बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को घरों से एसी हटाने के आदेश दिए. टेलीग्राफ की रिपोर्ट की मानें तो प्रशासन का कहना है कि एसी से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑकसाइड निकलता है. इनका इस्तेमाल आखिर ऑप्शन के तौर पर किया जाना चाहिए. 

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ब्रिटेन में गर्मी का तापमान 40 के पार, स्कूल बंद

इधर ब्रिटेन के कई हिस्सों में टेम्प्रेचर 40 डिग्री को पार कर गया है. इसके चलते स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं. ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है. रिस्ट टू लाइफ रेड अलर्ट भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है. वहीं, सरकार लोगों से एसी हटाने की अपील भी कर रही है. 

ब्रिटेन में 4 हजार ऑपरेशन टाले गए, नेट जीरो पॉलिसी लागू

इनके अलावा सरकार ने अस्पतालों में सर्जरी पर रोक लगा दी है. हीटवेव और एसी न होने के चलते करीबन पूरे ब्रिटेन में 4 हजार ऑपरेशन टाल दिए गए हैं. ब्रिटेन में नेट जीरो पॉलिसी की तहत एसी हटाने को कहा है. इसके साथ एक्टिव कूलिंग की परमिशन तभी होगी, जब पैसिव कूलिंग के सभी तरीके आजमा लिए गए हों. एसी का उपया तभी होगा, जब इसका कोई उपाय न बचा हो. हाल ही में लंदन के मेयर सादिक खान इनवायरमेंट पर जोर दे रहे है. इन आदेश में साफ कहा है कि एसी की जगह खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Jun 2026 11:10 PM (IST)
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Britain Climate Change Europe WORLD NEWS
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