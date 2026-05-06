हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया लगे स्टनिंग, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड

'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया लगे स्टनिंग, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड

बीती रात रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कपल रणबीर और आलिया ने महफिल लूट ली. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 11:29 AM (IST)
बीती रात रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कपल रणबीर और आलिया ने महफिल लूट ली. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही है.

कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. अब हाल ही फिल्म रिलीज से पहली इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. जहां रिद्धिमा कपूर, नीतू कपूर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी कई फोटोज वायरल हो रही है.

1/7
फिल्म रिलीज से पहले 'दादी की शादी' की बीती रात स्ट्रीकिंग रखी गई. जहां आलिया और रणबीर ने महफिल लूट ली.
फिल्म रिलीज से पहले 'दादी की शादी' की बीती रात स्ट्रीकिंग रखी गई. जहां आलिया और रणबीर ने महफिल लूट ली.
2/7
आलिया भट्ट अपनी ननद और रणबीर कपूर अपनी बहन रिद्धिमा को स्पोर्ट करने पहुंचे.
आलिया भट्ट अपनी ननद और रणबीर कपूर अपनी बहन रिद्धिमा को स्पोर्ट करने पहुंचे.
Published at : 06 May 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Riddhima Kapoor Sahni Daadi Ki Shaadi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
पूजा हेगड़े की भविष्यवाणी हुई सच! थलपति विजय की जीत पर रितेश देशमुख समेत कई सेलेब्स ने दी बधाई
पूजा हेगड़े की भविष्यवाणी हुई सच! थलपति विजय की जीत पर रितेश देशमुख समेत कई सेलेब्स ने दी बधाई
मनोरंजन
क्या प्रेग्नेंट हैं 'तारक मेहता...' की सोनू? झील मेहता के इस वीडियो ने फैंस को किया कंफ्यूज
क्या प्रेग्नेंट हैं 'तारक मेहता...' की सोनू? झील मेहता के इस वीडियो ने फैंस को किया कंफ्यूज
मनोरंजन
'उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया', मदालसा शर्मा ने की ससुर मिथुन चक्रवर्ती की जमकर तारीफ
'उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया', मदालसा शर्मा ने की ससुर मिथुन चक्रवर्ती की जमकर तारीफ
मनोरंजन
सलमान खान की सुपरहीरो फिल्म में VFX का बड़ा धमाका, Weta FX से चल रही है बातचीत
सलमान खान की सुपरहीरो फिल्म में दिखेगा हॉलीवुड जैसा वीएफएक्स, वेटा एफएक्स संभाल सकती है कमान
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

आचार्य पवन त्रिपाठी
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
सनातन का महाशंखनाद: बंगाल से तमिलनाडु तक तुष्टीकरण के 'किले' ध्वस्त
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Bengal Politics: INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
INC से लेकर CPIM और TMC तक, जानिए किन पार्टियों ने बंगाल पर किया है राज?
टेक्नोलॉजी
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
सफेद ही क्यों होते हैं Apple के ईयरबड्स? डिजाइन के पीछे छिपा ऐसा सीक्रेट, जो नहीं जानते 99% लोग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget