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'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में रणबीर-आलिया लगे स्टनिंग, नीतू कपूर और रिद्धिमा का भी दिखा खास बॉन्ड
बीती रात रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कपल रणबीर और आलिया ने महफिल लूट ली. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं, जो काफी वायरल हो रही है.
कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. अब हाल ही फिल्म रिलीज से पहली इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. जहां रिद्धिमा कपूर, नीतू कपूर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा. उनकी कई फोटोज वायरल हो रही है.
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Published at : 06 May 2026 11:29 AM (IST)
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