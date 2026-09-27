अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' अपने दूसरे सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौट आया है. इस बार शो की कमान वीरेंद्र सहवाग संभाल रहे हैं. शो में 15 कंटेस्टेंट्स 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ सत्ता की जंग लड़ते नजर आएंगे. वहीं, 'राइज एंड फॉल 2' में 'स्प्लिट्सविला X6' की विनर रह चुकीं कायरा अनु भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.

शो में एंट्री के साथ ही कायरा अनु ने कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू संग अपने रिश्ते, ब्रेकअप और ट्रस्ट इश्यू को लेकर खुलकर बात की. बता दें कि कायरा और गुल्लू की मुलाकात 'स्प्लिट्सविला X6' के दौरान हुई थी. शो में साथ वक्त बिताते-बिताते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. दोनों ने मई 2026 में 'स्प्लिट्सविला X6' की ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके साथ ही उन्हें 20 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली थी. हालांकि, शो खत्म होने के कुछ समय बाद जून 2026 में दोनों का ब्रेकअप हो गया.

'राइज एंड फॉल 2' में क्या बोलीं कायरा अनु?

'राइज एंड फॉल 2' में अपने इंट्रो के दौरान कायरा अनु ने अपने ब्रेकअप की वजह पर भी बात की. जब वीरेंद्र सहवाग ने उनसे पूछा कि 'ये गुल्लू-गुल्लू क्या है?', तो कायरा ने कहा, 'दरअसल, मैं दिल खोलकर प्यार करती हूं. मेरे पिछले शो में मेरा किसी के साथ दिल से कनेक्शन बना. वहां मुझे एक अच्छा इंसान मिला. हमने साथ में शो जीता. अब वो कहीं और हैं और मैं कहीं और. धोखा भी मुझे दिल से ही मिला है, लेकिन ठीक है, हर चीज आपको मजबूत करती है.'

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'अब ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा हैं...'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा रिलेशनशिप भी ट्रेंड हुआ है, लेकिन मेरा ब्रेकअप भी. सब कहते हैं कि 'गुल्लू-गुल्लू' करके मैंने अपनी जगह बनाई है. लेकिन सच कहूं तो मैं यहां उन्हें गलत साबित करने आई हूं, क्योंकि धोखे ने मुझे और मजबूत बनाया है. कायरा, फायरा और क्रायरा सब एक ही इंसान में बताओ. लेकिन अब ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा हैं. मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं. शायद मुझे पता है... नहीं, मुझे नहीं पता.'

'राइज एंड फॉल 2' में इन सेलेब्स ने लिया हिस्सा

'राइज एंड फॉल 2' में गौतम गुलाटी, कायरा अनु, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, इरिना रूड़ाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव जैसे सेलेब्स ने बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया है. इस शो को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

बता दें कि गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे हैं. शो में उनका गेम प्लान दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

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