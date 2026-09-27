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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसड़क पर चलते हुए ऑफर हुआ था पहला टीवी शो, फिर बनीं अक्षय कुमार की हीरोइन, मौनी रॉय की दिलचस्प बातें

सड़क पर चलते हुए ऑफर हुआ था पहला टीवी शो, फिर बनीं अक्षय कुमार की हीरोइन, मौनी रॉय की दिलचस्प बातें

मौनी रॉय ने टीवी से करियर की शुरुआत की थी. अब वो फिल्में भी कर रही हैं. मौनी रॉय की एक्टिंग को फैंस काफ पसंद करते हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी जर्नी पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Sep 2026 08:54 AM (IST)
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एक्ट्रेस मौनी रॉय आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीवी से लेकर फिल्मों तक में एक्ट्रेस ने अपनी जगह बनाई और खूब नेम-फेम कमाया. एक्ट्रेस को टीवी में 'नागिन' के रोल के लिए भी जाना जाता है. आइए नजर डालते हैं एक्ट्रेस की करियर जर्नी पर.

मौनी रॉय ने 2006 में टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से डेब्यू किया था. शो को एकता कपूर ने बनाया था. इस शो से मौनी पहचान मिली. शो में वो पुलकित सम्राट के अपोजिट कृष्णा तुलसी के रोल में थीं. लेकिन आपको पता है कि ये शो मौनी को कैसे मिला था?

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कैसे मिला था मौनी को पहला शो?

उस वक्त मौनी 19 साल की थीं. मौनी ने बताया था कि वो अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे पूछा कि क्या वो ऑडिशन देना चाहती हैं इस शो के लिए.

Mashable India से बातचीत में मौनी ने कहा, 'मैं इस शो को समर जॉब की तरह करना चाहती थी. जिसे मैं कैंपस वापस जाने के बाद छोड़ देती. लेकिन मुझे ये काम इतना पसंद आया कि मैं छोड़ ही नहीं पाई. मैं उस वक्त सिर्फ 3-4 घंटे की नींद के साथ काम करती थी. लेकिन मुझे पंसद आता था. मैंने लंबे समय तक सिर्फ एकता का ये शो किया. मुझे बहुत मजा आने लगा और मैं थकी होने के बावजूद भी शूट पर जाती थी.' इस शो के लिए मौंने को 1.5 लाख रुपये फीस मिलती थी.

इसके बाद मौनी ने डांस रियलिटी शो 'जरा नचके दिखा' में हिस्सा लिया. मौनी ने ये शो जीता भी था. फिर मौनी ने 'कस्तूरी', 'पति पत्नी और वो', 'दो सहेलियां' जैसे शोज किए. 2011 में उन्होंने पंजाबी फिल्म Hero Hitler in Love की. फिर मौनी ने शो 'देवों के देव...महादेव' में सती का रोल निभाया. इस रोल को बहुत पसंद किया गया. उन्होंने 'जुनून-ऐसी नफरत तो कैसा इशक', 'झलक दिखला', 'नागिन' जैसे शोज किए.

 
 
 
 
 
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इन फिल्मों में नजर आईं मौनी रॉय

मौनी रॉय की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2004 में फिल्म 'रन' में डांसर का रोल प्ले किया था. वो एक गाने में दिखी थीं. इसके बाद 2011 में वो पंजाबी फिल्म 'हीरो हिटलर इन लव' में दिखीं. 2016 में उन्होंने फिल्म 'तुम बिन 2' में कैमियो किया. फिर 2018 में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया. वो फिल्म 'गोल्ड' में दिखीं. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे. मौनी अक्षय कुमार की हीरोइन बनीं. इसके बाद मौन ने 'केजीएफ: चैप्टर 1', 'रोमियो अकबर वॉल्टर', 'मेड इन चाइना', 'लंदन कॉन्फिडेंशियल', 'वेल्ले', 'ब्रह्मास्त्र पार्ट: 1', 'लव सेक्स और धोखा 2', 'ब्लैकआउट', 'वेदा', 'द भूतनी', 'है जवानी तो इश्क होना है' जैसी फिल्में की.

अब मौनी के हाथ में तीन फिल्में हैं. वो तीसवीं मंजिल, द वाइव्स और Vishwambhara में दिखेंगी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:54 AM (IST)
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Mouni Roy
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