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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीPrahaar OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद राजकुमार राव की 'प्रहार' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

Prahaar OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद राजकुमार राव की 'प्रहार' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स

Prahaar OTT Release: राजकुमार राव की ‘प्रहार’ बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्मों की भीड़ के बीच ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. अब इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. इन सबके बीच फिल्म की डिजिटल रिलीज डिटेल्स जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.. जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद ये ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होगी?

प्रहार’ ओटीटी पर कहां होगी रिलीज?
अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित हिंदी लीगल ड्रामा ‘प्रहार’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम और भारत के कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों की पैरवी करने के दौरान उनके द्वारा झेले गए संघर्षों पर आधारित है. अब इस फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसके नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है.

जीक्यू इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का लोगो फिल्म के शुरुआती विज्ञापनों में दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स इसका ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है. लेकिन इस बारे में कुछ भी अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है.

प्रहार’ ओटीटी पर कब होगी रिलीज?
हालांकि, फिल्म मेकर्स और प्लेटफॉर्म दोनों ने ही फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट को ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है. लेकिन फ़िल्में अक्सर सिनेमाघरों में रिलीज होने के छह से 8 हफ्ते के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती हैं, हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है. इस अनुमान के आधार पर, ‘प्रहार’ 27 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 के बीच नेटफ्लिक्स पर आ सकती है. ये तारीखें केवल एक अनुमान हैं. निर्माताओं ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं की है.

 

 

 

 

Published at : 26 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Prahaar
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