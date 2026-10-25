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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise and Fall 2: किसी की आंखों से छलके आंसू तो किसी के चेहरे पर आई मुस्कान, परिवार से मिलकर इमोशनल हुए वर्कर्स

Rise and Fall 2: किसी की आंखों से छलके आंसू तो किसी के चेहरे पर आई मुस्कान, परिवार से मिलकर इमोशनल हुए वर्कर्स

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिला. अपनों को सामने देखकर कोई भावुक हुआ, तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है. कभी उनके बीच लड़ाई होती है, तो कभी दोस्ती में दरार आ जाती है. हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है. ऐसे में शो का खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 30 में दर्शकों को खूब ड्रामा देखने को मिला. इस बीच शो का माहौल इमोशनल भी हो गया. दरअसल, हाल ही में कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले उनसे मिलने शो में पहुंचे. लंबे समय बाद अपने करीबियों को देखकर घर के सभी सदस्य भावुक हो गए.

'राइड एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी के भाई की एंट्री

सबसे पहले प्रियंका चाहर चौधरी के भाई योगेश चौधरी शो में पहुंचे. उन्हें देखते ही प्रियंका इमोशनल हो गईं. योगेश ने बाकी कंटेस्टेंट्स से भी बातचीत की. साथ ही उन्होंने प्रियंका को उनके गेम के बारे में समझाया और आगे कैसे खेलना है, इसे लेकर भी सलाह दी.

श्यामा तिवारी को देख इमोशनल हुईं निहारिका तिवारी

इसके बाद शो में निहारिका तिवारी की मां श्यामा तिवारी की एंट्री हुई. उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स से प्यार से बात की और सबके लिए पिन्नी के लड्डू भी लेकर आईं. उन्होंने निहारिका को शहजाद पूनावाला और गौतम गुलाटी के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने की सलाह भी दी.

'राइज एंड फॉल 2' में जशवंत बोपन्ना के पिता भी पहुंचे. उनके आते ही शो का माहौल खुशनुमा हो गया. उनका मजाकिया अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. वहीं, बाकी कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले अब आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे.

क्या है शो का फॉर्मेट?

'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट बाकी रियलिटी शोज से थोड़ा अलग है. इसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है, जिन्हें रूलर्स और वर्कर्स कहा जाता है. रूलर्स आलीशान पेंटहाउस में रहते हैं, जहां उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है और उन्हें टास्क करने होते हैं. शो में टास्क और खेल के दौरान कंटेस्टेंट्स की जगह बदल सकती है. सभी कंटेस्टेंट्स का मकसद अपनी जगह बनाए रखना, दूसरों से आगे निकलना और आखिर में शो की ट्रॉफी जीतना होता है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
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