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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा के शो में छाए विक्की कौशल-आलिया भट्ट, शाही अंदाज से लूटी महफिल

मनीष मल्होत्रा के शो में छाए विक्की कौशल-आलिया भट्ट, शाही अंदाज से लूटी महफिल

विक्की कौशल और आलिया भट्ट ने मनीष मल्होत्रा के 'मिजवान' फैशन शो में अपने रॉयल अंदाज से महफिल लूट ली. दोनों ने साथ में रैंप वॉक कर फैंस का ध्यान खींचा. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर अपने स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर चर्चा में हैं. दोनों हाल ही में मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के खास 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' में शोस्टॉपर बने. 26 सितंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित इस फैशन शो ने अपने 15 साल पूरे किए. इस खास मौके पर विक्की और आलिया ने साथ में रैंप वॉक किया और अपने शानदार अंदाज से महफिल लूट ली.

इस खास शो के लिए मनीष मल्होत्रा के शोस्टॉपर बने विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे ही रैंप पर उतरे, हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. दोनों ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए शानदार आउटफिट्स पहनकर रैंप पर एंट्री की. इस दौरान दोनों का लुक काफी रॉयल नजर आया. 

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'महाराज और रानी' के अवतार में बिखेरा रॉयल जलवा
विक्की और आलिया हाथों में हाथ डाले रैंप पर चलते दिखे और दोनों ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए. रैंप पर वॉक करने के दौरान दोनों एक्टर्स काफी कंफर्टेबल नजर आए. विक्की और आलिया एक-दूसरे से बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए भी दिखे. दोनों की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस को भी उनकी ऑन-रैंप केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है.

 
 
 
 
 
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राजघराने की रानी लगीं आलिया भट्ट 
आलिया भट्ट ने इस खास मौके के लिए आइवरी और सिल्वर टोन का खूबसूरत लहंगा पहना था. उनके आउटफिट पर बारीक चिकनकारी कढ़ाई की गई थी, जो इस पूरे लुक की खासियत रही. इसके साथ आलिया ने स्टेटमेंट डायमंड चोकर, ईयररिंग्स और रिंग्स कैरी की. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में एक्ट्रेस का लुक काफी एलिगेंट नजर आया. उनका पूरा लुक ट्रेडिशनल होने के साथ ग्लैमरस भी था और वो किसी राजघराने की रानी से कम नहीं लगीं.

 
 
 
 
 
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रॉयल लुक में नजर आए विक्की कौशल
वहीं, विक्की कौशल भी इस मौके पर बेहद शाही अंदाज में नजर आए. उन्होंने मिडनाइट ब्लू और व्हाइट-कॉबाल्ट ब्लू टोन की शेरवानी पहनी थी, जिस पर फ्लोरल चिकनकारी वर्क किया गया था. इसके साथ उन्होंने स्टेटमेंट नेकलेस कैरी किया. शेरवानी में विक्की का लुक काफी रॉयल और क्लासी नजर आया. उनका ये एथनिक अवतार उनकी पर्सनैलिटी पर खूब जंच रहा था.

15 साल से 'मिजवान' से जुड़े हैं मनीष मल्होत्रा
'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' सिर्फ फैशन और बॉलीवुड सितारों तक सीमित नहीं है. ये शो उत्तर प्रदेश के मिजवान गांव की महिला कारीगरों की चिकनकारी को एक बड़ा मंच देने के लिए जाना जाता है. शबाना आजमी और मनीष मल्होत्रा लंबे समय से इस पहल से जुड़े हुए हैं. इस साल इस खास फैशन शो ने अपने 15 साल पूरे किए हैं.

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शबाना आजमी के पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी ने मिजवान वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की थी. इस पहल का मकसद ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर देना और उनकी पारंपरिक कारीगरी को आगे बढ़ाना था. बाद में मनीष मल्होत्रा भी इस पहल से जुड़े और उन्होंने मिजवान की महिला कारीगरों की चिकनकारी को फैशन की दुनिया में एक बड़ा मंच देने में अहम भूमिका निभाई.

'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे विक्की कौशल-आलिया भट्ट
बता दें कि विक्की कौशल और आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
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फिल्म में रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं. ये पहली बार है जब तीनों कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं. फिल्म के तीनों लीड एक्टर्स के फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं.

 
 
 
 
 
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रणबीर कपूर के फर्स्ट लुक में वो विंटेज कार चलाते नजर आए थे, जबकि आलिया भट्ट का लुक रेट्रो ग्लैमर से भरपूर था. वहीं, विक्की कौशल के पोस्टर में उनका इंटेंस और विंटेज अवतार देखने को मिला.

 
 
 
 
 
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'लव एंड वॉर' सिनेमाघरों में 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. फिल्म हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
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