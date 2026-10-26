ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता (26 अक्टूबर से 1 नवबर) काफी जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल इस वीक नए कंटेंट से भरी कई फिल्में और सीरीज तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाका करने आ रही हैं. इनमें थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी और डॉक्यूमेंट्री शामिल हैं. यानी इस पूरे हफ्ते खूब एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. तो चलिए यहां इस वीक की ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

अक्का

ये मच अवेटेड पीरियड क्राइम थ्रिलर सीरीज है. 1980 के दशक में दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर 'पेर्नुरू' पर बेस्ट यह सीरीज़ एक ऐसे शक्तिशाली समाज की कहानी है, जहां महिलाओं का दबदबा है और वे एक आपराधिक साम्राज्य चलाती हैं. इसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे ने अहम रोल प्ले किया है. ये 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

ढिंढोरा सीजन 1

एक्टर और डिजिटल क्रिएटर भुवन बाम की हिट कॉमेडी सीरीज 'ढिंढोरा सीज़न 1', 28 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह कॉमेडी सीरीज़ सबसे पहले 2021 में भुवन बाम के यूट्यूब चैनल पर मुफ़्त में रिलीज की गई थी. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे. ये सीरीज एक मीडिल क्लास फैमिली की कहानी है जिनकी लॉटरी लग जाती है.

मीठे में क्या है

ऋत्विक भौमिक का दिवाली ड्रामा मीठे में क्या है का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर को होगा. राधिका बंसल द्वारा निर्देशित, फिल्म में ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगडी, आयशा रजा मिश्रा, गौरव शर्मा, तराना राजा, अभय कौल, दलाई, विक्रम बख्शी और अया चौधरी ने अहम रोल प्ले किया है.





बत्था

ये एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा है, जिसके निर्देशक बालाजी थारनीथारन हैं. इसमें विजय सेतुपति 'बथथावचलम' नाम के एक खूंखार गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं. उनकी ज़िंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ तब आता है, जब एक छोटा लड़का गलती से उन्हें स्कूल के एक टॉयलेट में बंद कर देता है. ये 29 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.





ड्राइव: द प्रिटेंडर्स

यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जो सारा जेनकिंस की कहानी है. सारा एक रेस कार मैकेनिक है, जो विवादों में घिरे रेसिंग स्टार डांटे अननज़ियाटा के साथ इंगेजमेंट का नाटक करती है. ऐसा वह डांटे की छवि सुधारने के लिए करती है, जबकि मन ही मन उसे उम्मीद होती है कि उसे भी कभी रेस कार चलाने का मौका मिलेगा. इसे प्राइम वीडियो पर 28 अक्टूबर से देख सकते हैं.





द वन अबाउट मैथ्यू पेरी

ये तीन पार्ट्स वाली एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो 'फ्रेंड्स' के दिवंगत स्टार मैथ्यू पेरी (जिन्हें मुख्य रूप से 'चैंडलर बिंग' के किरदार के लिए जाना जाता है) की लाइफ और लिगेसी को बताती है. इसमें उनकी बहन, फ्रेंड्स और कलिग्स के ऐसे किस्से शामिल हैं, जो पहले कभी सामने नहीं आए थे. इसे नेटफ्किस् पर 27 अक्टूबर से देख सकते हैं.





हाउ टू रूइन दिवाली: मीट द पेरेंट्स

साउथ अफ्रीकी कॉमेडी सीरीज़ 'हाउ टू रूइन दिवाली: मीट द पेरेंट्स' में म्माबाथो न्कोमो की कहानी है, जो हर काम एकदम परफ़ेक्ट तरीके से करना चाहती है. वह दिवाली के दौरान अपने मंगेतर वर्शेन की ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती है. लेकिन, हालात तब पूरी तरह बिगड़ जाते हैं जब उसके माता-पिता (जिनसे उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं) अचानक वहां आ पहुंचते हैं, और म्माबाथो से अनजाने में उसके होने वाले ससुर के अफेयर का राज खुल जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर से देख सकेंगे.

यू मी, अस

यह इटैलियन रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा सिमोन (एलियो जर्मानो) और लूसिया (मारिया चियारा जियानेटा) की कहानी है. दोनों के स्वभान एक दूसरे से अलग हैं और फिर वे एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं और फिर उनके बीच कई क्लैश होते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 29 अक्टूबर से देख सकते हैं.





कोलिजन कोर्स

स्पेन के 2013 के फाइनेंशियल क्राइसिस पर बेस्ड ये स्पेनिश थ्रिलर चोरों के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है, जो मैड्रिड के एक बैंक को लूटने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जल्द ही यह योजना उनके लिए जान बचाने की एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है. फिर, झूठ और गहरे धोखे का पर्दाफाश होता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर से देख सकते हैं.

ऑब्सेशन

बेयर (माइकल जॉनस्टन) नाम का एक युवक एक सुपरनैचुरल चीज का इस्तेमाल करके अपने बचपन के क्रश, निक्की (इंडे नवार्रेट) को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है. लेकिन, उसकी यह इच्छा एक भयानक मोड़ ले लेती है. निक्की एक सनकी स्टॉकर बन जाती है, जो अपने ही शरीर में कैद हो जाती है और अपने दोस्तों की हत्या करने पर उतारू हो जाती है. इसे 30 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं