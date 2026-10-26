OTT पर मौजूद 2026 की 5 क्राइम-थ्रिलर फिल्में, आखिरी तक नहीं खुलेगा राज

साल 2026 में साउथ सिनेमा ने एक से बढ़कर एक क्राइम-थ्रिलर फिल्में दी हैं, जिनकी कहानी में सस्पेंस और ट्विस्ट की भरमार है. अगर आपको मर्डर मिस्ट्री और आखिरी तक राज छिपाकर रखने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ओटीटी पर मौजूद इन 5 फिल्में को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'दृश्यम 3' से 'थुडक्कम' तक इन फिल्मों के आखिरी सीन्स आपको चौका देंगे.

'दृश्यम 3'

मोहनलाल की क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' साल 2026 में रिलीज हुई थी. इसमें जॉर्जकुट्टी की कहानी आगे बढ़ती है. पुराने मामले और छिपे राज एक बार फिर उसके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. फिल्म में ये देखना दिलचस्प होगा कि जॉर्जकुट्टी इस बार अपने परिवार को कैसे बचाता है. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

'उयिर'

'उयिर' साल 2026 में रिलीज हुई एक मलयालम की क्राइम-थ्रिलर और पुलिस प्रोसीजरल फिल्म है. ये फिल्म एक युवा और नए पुलिस अधिकारी की कहानी है, जिसकी पोस्टिंग केरल के कन्नूर जिले के एक छोटे थाने में होती है. ये जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है.

'थुडक्कम'

इस फिल्म की कहानी मार्शल आर्ट्स में माहिर एक लड़की मीनू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने घर में घुसे एक साइको सीरियल किलर का अकेले दम पर मुकाबला करके उसे हराती है. ये जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

'चीकाटिलो'

इस क्राइम-थ्रिलर में संध्या नाम की क्राइम एंकर अपनी दोस्त की मौत के पीछे की सच्चाई जानने निकलती है. मामले की जांच करते हुए उसके सामने कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं. अब उसे ये पता लगाना है कि उसकी दोस्त की मौत के पीछे किसका हाथ है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'बबीता सिंह रिपोर्टिंग'

'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' में बबीता सिंह नाम की पुलिस ऑफिसर अपनी बचपन की दोस्त बंसी की हत्या की जांच करती है. जैसे-जैसे वो मामले की तह तक पहुंचती है, परिवार के अंगर छिपे धोखे और कई राज सामने आने लगते हैं. अब बबीता के सामने चुनौती है कि वो असली कातिल को कैसे पकड़े. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.