'राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, इरीना रुदाकोवा हुईं बाहर, भाई तहसीन से भिड़े शहजाद पूनावाला

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच पेंटहाउस में रहने की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है. कभी सदस्यों के बीच दोस्ती देखने को मिलती है, तो कभी पुराने साथी ही एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं.

पेंटहाउस में रूलर बनने की होड़ और बेसमेंट से ऊपर पहुंचने की जद्दोजहद ने गेम को और भी रोमांचक बना दिया है. हर नए टास्क के साथ कंटेस्टेंट्स की रणनीति बदल रही है. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी चाल से बाजी पलटता है और किसका गेम बिगड़ जाता है.

'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला के भाई की एंट्री

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 34 में जमकर हंगामा देखने को मिला. पेंटहाउस और बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस हुई. शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने सभी सदस्यों को उनके पिछले हफ्ते के व्यवहार के लिए जमकर फटकार लगाई.

वहीं, शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन पूनावाला ने बतौर पैनलिस्ट शो में एंट्री की. उनके साथ नयनदीप रक्षित भी नजर आए. दोनों ने कंटेस्टेंट्स के गेम प्लान पर सवाल उठाए और उनके खेल का रिव्यू किया.

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शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला के बीच हुई बहस

शो में शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला के बीच भी जमकर बहस देखने को मिली. इस दौरान शहजाद ने खुद को पांडव और तहसीन को कौरव बताया. उन्होंने कहा कि तहसीन के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती. इसी वजह से वे पिछले काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं.

इरीना रुदाकोवा हुईं घर से बेघर

शो में बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब इरीना रुदाकोवा घर से बेघर हो गईं. इस हफ्ते शहजाद पूनावाला, करण पटेल, स्वरा भास्कर और इरीना रुदाकोवा नॉमिनेट हुए थे. इनमें से शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर सुरक्षित रहे. वहीं, इरीना और करण में से किसी एक को बचाने की जिम्मेदारी रूलर्स को दी गई. इसके बाद रूलर्स ने आपसी सहमति से वोटिंग की और इरीना को घर से बाहर करने का फैसला लिया. इस तरह करण पटेल एलिमिनेशन से बच गए, जबकि इरीना का शो में सफर खत्म हो गया.