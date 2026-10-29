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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, इरीना रुदाकोवा हुईं बाहर, भाई तहसीन से भिड़े शहजाद पूनावाला

'राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, इरीना रुदाकोवा हुईं बाहर, भाई तहसीन से भिड़े शहजाद पूनावाला

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 34 में खूब हंगामा देखने को मिला. शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला के बीच बहस से लेकर इरीना रुदाकोवा के एविक्शन तक, शो में कई बड़े ट्विस्ट आए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच पेंटहाउस में रहने की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है. कभी सदस्यों के बीच दोस्ती देखने को मिलती है, तो कभी पुराने साथी ही एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं.

पेंटहाउस में रूलर बनने की होड़ और बेसमेंट से ऊपर पहुंचने की जद्दोजहद ने गेम को और भी रोमांचक बना दिया है. हर नए टास्क के साथ कंटेस्टेंट्स की रणनीति बदल रही है. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी चाल से बाजी पलटता है और किसका गेम बिगड़ जाता है.

'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला के भाई की एंट्री

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 34 में जमकर हंगामा देखने को मिला. पेंटहाउस और बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस हुई. शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने सभी सदस्यों को उनके पिछले हफ्ते के व्यवहार के लिए जमकर फटकार लगाई.

राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, इरीना रुदाकोवा हुईं बाहर, भाई तहसीन से भिड़े शहजाद पूनावाला

वहीं, शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन पूनावाला ने बतौर पैनलिस्ट शो में एंट्री की. उनके साथ नयनदीप रक्षित भी नजर आए. दोनों ने कंटेस्टेंट्स के गेम प्लान पर सवाल उठाए और उनके खेल का रिव्यू किया.

 
 
 
 
 
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शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला के बीच हुई बहस

शो में शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला के बीच भी जमकर बहस देखने को मिली. इस दौरान शहजाद ने खुद को पांडव और तहसीन को कौरव बताया. उन्होंने कहा कि तहसीन के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती. इसी वजह से वे पिछले काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं. 

राइज एंड फॉल 2' में मचा बवाल, इरीना रुदाकोवा हुईं बाहर, भाई तहसीन से भिड़े शहजाद पूनावाला

इरीना रुदाकोवा हुईं घर से बेघर

शो में बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब इरीना रुदाकोवा घर से बेघर हो गईं. इस हफ्ते शहजाद पूनावाला, करण पटेल, स्वरा भास्कर और इरीना रुदाकोवा नॉमिनेट हुए थे. इनमें से शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर सुरक्षित रहे. वहीं, इरीना और करण में से किसी एक को बचाने की जिम्मेदारी रूलर्स को दी गई. इसके बाद रूलर्स ने आपसी सहमति से वोटिंग की और इरीना को घर से बाहर करने का फैसला लिया. इस तरह करण पटेल एलिमिनेशन से बच गए, जबकि इरीना का शो में सफर खत्म हो गया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
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