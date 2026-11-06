धनतेरस पर 'हनुमान अंश' की OTT रिलीज का ऐलान, जानें कब-कहां देख सकते हैं फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म की OTT रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं 'हनुमान अंश'

2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म की OTT रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं 'हनुमान अंश'

Hanuman Ansh OTT Release: धनतेरस के मौके पर 'हनुमान अंश' के मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया है. इसकी ओटीटी रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है. ऐसे में ये दर्शकों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 11:04 PM (IST)
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दिवाली 2026 का मौका है और आज धनतेरस देशभर में मनाई गई है. इस खास मौके पर जहां लोगों ने पूजा पाठ किया वहीं, एंटरटेनमेंट जगत में भी भक्ति का ऐलान किया गया. लेकिन वो भी ओटीटी पर. जी हां, 'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है. ऐसे में दर्शकों के लिए धनतेरस पर ये किसी तोहफे से कम नहीं है. ऐसे में चलिए बताते हैं आप इसे कब और कहां ओटीटी पर देख सकते हैं. 

दरअसल, धनतेरस के मौके पर 'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, जबकि इसके ओटीटी राइट्स को लेकर बड़ा बवाल चल रहा था. ऐसे में ओटीटी रिलीज ऐलान करने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा.

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ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं 'हनुमान अंश'?

'हनुमान अंश' 91 दिनों तक सिनेमाघरों में चली और धमाकेदार कमाई की, जिसके बाद अब ये ओटीटी पर भी दस्तक देने वाली है. इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म से किया गया है. सोनी लिव के इंस्टाग्राम से फिल्म का एक टीजर शेयर किया गया है, जिसके साथ ही इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान किया गया है. फिल्म को ओटीटी पर 27 नवंबर से देख सकते हैं. इसके बाद अब फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

 
 
 
 
 
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'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया?

बहरहाल, अगर 'हनुमान अंश' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 342.74 करोड़ रहा जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 404.41 करोड़ रहा. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 91 दिनों में 453.21 करोड़ का कारोबार किया. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 1.8 करोड़ था. बजट और कमाई के लिहाज से ये इस साल 2026 की बॉलीवुड की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई.

गौरतलब है कि बीते दिनों ही 'हनुमान अंश' को लेकर खबर सामने आई थी कि इसके मेकर्स के बीच राइट्स को लेकर बवाल मचा हुआ था. कई प्रोड्यूसर्स होने की वजह से इसके प्रॉफिट को लेकर तनातनी की खबर सामने आई थी. नम्रता जी सिंह और फिल्म के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और इसमें फिल्म के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही कम्युनिकेशन से जुड़ी जानकारी शेयर की थी. इसमें अन्य लोगों की जिम्मेदारियों की भी जानकारी दी गई थी. इसी विवाद के बीच अब इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान किया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
OTT Release
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