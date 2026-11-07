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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीफिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम

फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम

जियोहॉटस्टार पर 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' सीजन 2, 24 नवंबर से स्ट्रीम होगा. रोहित जयसिंह वैद के डायरेक्शन में बना यह सीजन पांडवों की यात्रा, द्रौपदी के चीर हरण और धर्म-अधर्म के संघर्ष को दिखाएगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 07 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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बहुत कम ऐसी कहानियाँ हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही ख़ास हैं जैसे कि महाभारत. परिवार, आगे बढ़ने की चाह, वफादारी, संघर्ष और धर्म से जुड़े हमेशा बने रहने वाले सवालों की यह कहानी  मानव स्वभाव और भाग्य को आकार देने वाले विकल्पों में गहरी समझ प्रदान करती है.

इस सीजन का टीज़र इस महान कहानी के सबसे ख़ास क्षणों में से एक की झलक दिखाता है. द्रौपदी का चीर हरण और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना, जिनका यह भरोसा है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा वे प्रकट होंगे, महाभारत के केंद्र में छिपे कभी न बदलने वाले संदेश को और मजबूत करता है. यह एक ऐसी कहानी की आधार तैयार करता है जहाँ धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष व्यक्तियों और बड़े बड़े राज्यों के भाग्य को तय करता है.

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पांडवों की कहानी दिखाएगा नया सीजन

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोहित जयसिंह वैद द्वारा डिरेक्टेड यह नया सीजन पांडवों की यात्रा को दर्शाता है, जिसमें वे अपने जीवन के खतरों, बदलती वफादारियों और दुनिया में अपना स्थान स्थापित करने की चुनौतियों का सामना करते हैं.

जियोस्टार (JioStar) और कलेक्टिव स्टूडियोज हिस्ट्रीवर्स (Collective Studios Historyverse) के बीच का यह सहयोग 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' के जरिए महाभारत की भव्य दुनिया को एक अनोखी कहानी के रूप में पर्दे पर लाता है. इसमें इसके पात्रों, सेटिंग्स और पूरी दुनिया को फिर से जीवंत करने के लिए एआई-पावर्ड विज़ुअलाइज़ेशन (AI-powered visualisation) का उपयोग किया गया है. एआई तकनीक और प्रोडक्शन का प्रबंधन गैलरी5 (Galleri5) द्वारा किया गया है, और इसके मेकर विजय सुब्रमण्यम हैं.

24 नवंबर से होगा प्रीमियर

'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' के सीजन 2 का प्रीमियर 24 नवंबर से ख़ास तौर पर  जियोहॉटस्टार पर होगा. इस सीजन में कुल 25 एपिसोड होंगे, जिन्हें हर हफ्ते रिलीज किया जाएगा. नए एपिसोड के साथ दर्शकों को महाभारत की कहानी के अलग-अलग अहम मोड़ देखने को मिलेंगे. सीरीज में पांडवों की यात्रा के साथ भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका और धर्म-अधर्म के बीच का संघर्ष भी कहानी का अहम हिस्सा होगा.

 
 
 
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Published at : 07 Nov 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Mahabharat Ek Dharmayudh Season 2
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