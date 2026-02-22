हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMW OTT Release Date: ओटीटी पर रिलीज हुई रवि तेजा की 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति', जाने कहां देख सकते हैं फिल्म

BMW OTT Release Date: रवि तेजा की कॉमेडी-ड्रामा 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' थिएटर रन के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 01:12 PM (IST)
पॉपुलर तेलुगु एक्टर रवि तेजा ने डायरेक्टर किशोर तिरुमाला की कॉमेडी-ड्रामा 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' में लीड रोल प्ले किया है, जो 13 जनवरी, 2026 में थिएटर में रिलीज हुई थी. BMW फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई. लंबे इंतजार के बाद अब फिल्म अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं, वो अब इस फिल्म की ओटीटी पर देख सकते हैं.

ओटीटी पर रिलीज हुई 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' 
'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' के पोस्ट-थियेट्रिकल ओटीटी राइट्स जी5 ने खरीद लिए हैं. पहले उम्मीद थी कि फिल्म 13 फरवरी, 2026 को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, लेकिन रिलीज टल गई थी. इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. भरथा महासयूलकु विग्न्यपति अब 20 फरवरी, 2026 को जी5 पर प्रीमियर हो चुकी है. फिल्म पांच भाषाओं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में अवेलेबल है.

 
 
 
 
 
फिल्म की कहानी
किशोर तिरुमाला के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म मकर संक्रांति 2026 फेस्टिव स्पेशल के तौर पर रिलीज हुई थी. रवि तेजा ने राम सत्यनारायण का रोल किया है, जो एक बिजनेसमैन है और एक शराब ब्रांड का मालिक है. उसकी शादी बालमणि से हुई है, जिसका रोल डिंपल हयाती ने किया है.

जैसे ही राम अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बनाता है. वह एक पोटेंशियल इन्वेस्टर से मिलने के लिए विदेश जाता है. ट्रिप के दौरान, उसका मनसा के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका रोल आशिका रंगनाथ ने किया है. कहानी राम की अपनी मासूम पत्नी से अपने अफेयर का सच छिपाने की कोशिशों और उसके बाद आने वाली मुश्किलों के इर्द-गिर्द घूमती है.

रवि तेजा के अलावा फिल्म में सुनील, सत्या, वेनेला किशोर, गेटअप श्रीनु, मुरलीधर गौड़ और अजय घोष सपोर्टिंग रोल में हैं. रवि तेजा की बॉक्स ऑफिस असफलता को देखते हुए, यह फिल्म बहुत कम बजट में बनी है. भरथा महासयूलकु विग्न्यपति करीब 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.

Published at : 22 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Ravi Teja Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi
