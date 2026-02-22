हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’

Birthday Special: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’

Sooraj Barjatya: सूरज बड़जात्या को फैमिली-ड्रामा का मास्टर कहा जाता है. उन्होंने फैमिली वैल्यूज और शादी के रस्म-रिवाजों को पर्दे पर बखूबी दिखाया. वहीं उन्होंने सिनेमा जगत को 'प्रेम' दिया.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

 हिंदी सिनेमा जगत में ऐसे कई निर्माता-निर्देशक हुए जो खास कहानियों और कमाल के निर्देशन की वजह से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में सफल रहे. ऐसे ही एक निर्माता हैं सूरज बड़जात्या, जो अपनी फिल्मों में फैमिली ड्रामा और रिश्तों के प्यार को सबसे ऊपर रखते हैं.

अपनी फिल्मों में शादी-ब्याह, हरे-भरे परिवार और साफ दिल वाले किरदारों के जरिए दर्शकों के दिल जीतने वाले बड़जात्या को 'फैमिली ड्रामा का मास्टर' भी कहा जाता है. निर्देशक का 22 फरवरी को जन्मदिन है. उनकी ज्यादातर फिल्मों में लीड एक्टर का नाम 'प्रेम' रहा, जो आज भी दर्शकों के जेहन में बसा है.

बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
सूरज बड़जात्या ने 'मैंने प्यार किया' से अपना सफर शुरू किया और सलमान खान के साथ मिलकर 'प्रेम' नाम का किरदार रचा. इसके बाद उनकी कई फिल्मों के लीड एक्टर का नाम प्रेम रहा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, ''मैंने प्यार किया' के समय सलमान भाई और मैंने सोचा कि यह ऐसा लड़का है जो फैमिली बॉय है – चाची, बुआ सबके साथ हंसता-बोलता है, दिल साफ है, दुनिया की ऊंच-नीच नहीं देखी. इत्तेफाक से नाम 'प्रेम' रखा, लेकिन जो प्यार और लोकप्रियता मिली, उसमें बहुत क्रेडिट सलमान भाई का है. बाद में अन्य किरदारों में भी वही अच्छाई दिखी, तो उन्हें भी 'प्रेम' नाम दिया.'

फिल्मों में दिखाई फैमिली वैल्यूज
उनकी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने फैमिली वैल्यूज और शादी के रस्म-रिवाजों को इतनी खूबसूरती से दिखाया कि आज भी यह क्लासिक मानी जाती है. इसके बाद 'विवाह', 'हम साथ-साथ हैं', 'एक विवाह ऐसा भी' जैसी फिल्मों में भी शादी और परिवार ही मुख्य थीम रही. बड़जात्या की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत, सम्मान और प्यार सिखाती हैं.


Birthday Special: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’

जानवरों से डरते हैं सूरज बड़जात्या 
टीवी शो 'इंडियन आइडल' में हम आपके हैं कौन से जुड़ा मजेदार किस्सा सूरज बड़जात्या ने शेयर किया था. उन्होंने बताया कि उन्हें असल जिंदगी में जानवरों से बहुत डर लगता है. उन्होंने बताया कि जानवर भी इंसानों जितने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके आसपास मुझे डर लगता है. 'हम आपके हैं कौन' में 'टफी' कुत्ते की दो अलग-अलग यूनिट थीं – सुबह और शाम की शूटिंग के लिए. 'हम साथ-साथ हैं' में हाथी वाले सीन के दौरान मैं दूरी बनाकर खड़ा रहा, कलाकारों के पास जाने से घबराता था.

सूरज बड़जात्या का करियर
बता दें कि सूरज बड़जात्या ने फिल्मी सफर की शुरुआत महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में की थी. उन्होंने 1989 में अपनी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' से निर्देशन शुरू किया, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनी. उनकी अगली बड़ी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके बाद 'हम साथ-साथ हैं', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों से उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली. साल 2022 में आई फिल्म 'ऊंचाई' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Maine Pyar Kiya Sooraj Barjatya Hum Aapke Hain Koun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Birthday Special: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
बर्थडे स्पेशल: सूरज बड़जात्या की फिल्मों में झलकती है परिवार की अहमियत, बॉलीवुड को दिया ‘प्रेम’
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द ब्लफ' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस को कहा- ब्यूटीफुल
बॉलीवुड
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
'टिंकू जिया' गाने पर दादी ने ऐसे लगाए ठुमके, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव फंसे मुश्किल में! जानें क्यों चिढ़ गए थे लोन देने वाले माधव अग्रवाल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget