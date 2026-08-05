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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश ने अयोध्या से घोषित किया प्रत्याशी, पवन पांडेय के नाम का ऐलान

अखिलेश ने अयोध्या से घोषित किया प्रत्याशी, पवन पांडेय के नाम का ऐलान

UP News: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है. वहीं सपा कार्यालय प्रांगण में शंख बजे और आरती भी हुई.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 05 Aug 2026 04:43 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन से 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडेय को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया. इसके दौरान शंखनाद और आरती भी हुई और बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की मौजूदगी रही.

इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र ने अपने पूरे जीवन में बिना भेदभाव के समाज को जोड़ने का काम किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए गए, लेकिन कई जगह प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. इसके बावजूद पार्टी का अभियान नहीं रुकेगा.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी PDA को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि उनके लिए PDA का मतलब पीड़ित है. उन्होंने कहा, जितनी पीड़ा दोगे, PDA उतना मजबूत होगा.

प्रदेश में हर वर्ग परेशान है- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर वर्ग परेशान है और बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पलटने की घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सरकार को बचाने की कोशिश थी. उन्होंने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों से एक दिन सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की जरूरत है.

शंकराचार्य मामले का भी अखिलेश ने किया जिक्र 

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य को स्नान से रोकना और उन्हें धरना देने के लिए मजबूर करना सनातन परंपरा का अपमान था. उन्होंने आरोप लगाया कि बटुकों पर पॉक्सो लगाने जैसी कार्रवाई कर उन्हें डराने का प्रयास किया गया, लेकिन वे झुके नहीं.

अखिलेश  ने राम मंदिर दान घोटाले का भी लगाया आरोप

सपा अध्यक्ष ने राम मंदिर के दान पात्र में कथित चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह महापाप है. उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी पकड़े जाने पर छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया गया, जबकि मामला कहीं बड़ा है. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम बीजेपी को इसके लिए माफ नहीं करेंगे.

ब्राह्मण मंच से अखिलेश यादव को याद आया विकास दुबे! कहा- गाड़ी पलटने से सरकार बच गई

Published at : 05 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Akhilesh Yadav UP News Pawan Pandey Election 2027
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