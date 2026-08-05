‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’, निरहुआ से ये क्या बोल गईं आम्रपाली दुबे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीबिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल शो में आम्रपाली दुबे ने निरहुआ को बताया कि वे शादी से पहले ही मां बनना चाहती हैं. दरअसल वे बेटी को गोद लेना चाहती हैं. शादी तो बाद में होती रहेगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:32 PM (IST)
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भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे बिन इन दिनों 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रही हैं. इस शो  के एक एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया कि वे बिन ब्याहे ही एक बेटी की मां बनना चाहती हैं. उन्होंने अपनी इस दिल की बात को हाल के एक एपिसोड में अपने दोस्त और को-स्टार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) के साथ बातचीत के दौरान कही. दरअसल एक्ट्रेस बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं.

बिन ब्याहे मां बनाना चाहती हैं आम्रपाल
बातचीत के दौरान, आम्रपाली ने बताया कि यह कोई अचानक आया ख्याल नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से ऐसा सोच रही हैं, उन्होंने निरहुआ से कहा, "मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और तय किया है कि मैं एक बेटी को गोद लेना चाहती हूं."


बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

बचपन से ही बच्चा गोद लेने की भावना मन में थी
 उनकी यह बात सुनकर निरहुआ हैरान रह गए और पूछा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया. आम्रपाली ने जवाब दिया कि यह भावना उनके बचपन से ही है. एक्ट्रेस ने कहा, "यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैंने रातों-रात सोचा हो. मैं बहुत समय से ऐसा चाहती थी. जब मैं छोटी थी, तब भी जब भी बच्चों को देखती थी, तो उन्हें गोद में उठाकर खूब प्यार करने का मन करता था. जब भी मैं अपने कजिन्स के बच्चों को देखती हूं या उनके साथ समय बिताती हूं, तो मुझे नेचुरली उनकी देखभाल करने का मन करता है. मैं डायपर बदल सकती हूं. मैं सब कुछ कर सकती हूं."


बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "शुरू में, मुझे लगा कि ये बस कुछ फीलिंग्स हैं. लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ भावनाएं नहीं थीं,ये स्वाभाविक इच्छाएं थीं, फिर मुझे समझ आया कि असल में मुझे यही चाहिए. मेरे अंदर जो प्यार और स्नेह है, उसे किसी बच्चे के साथ बांटना ज़रूरी है."

मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’
आम्रपाली ने कहा, "मेरी जिंदगी में बाकी सब चीज़ों पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन इस पर नहीं, यह एक ऐसी चीज है जो मुझे पक्का चाहिए. मैं अपनी जिंदगी में मां बनना चाहती हूं. मुझे एक बच्चा चाहिए. मैं पूरी तरह तैयार हूं."


बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

निरहुआ ने कही ये बात
निरहुआ ने आम्रपाली के मन की बात जानकर कहा, "इस बारे में ध्यान से सोचो. ये इतना आसान नहीं होगा. हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम काम पर ध्यान दे पाते हैं क्योंकि उनकी मां घर पर उनकी देखभाल करती है. अभी तुम भोजपुरी सिनेमा की नंबर वन हीरोइन हो और अपने करियर के टॉप पर हो. तुम लगातार काम कर रही हो. क्या तुमने सोचा है कि तुम दोनों चीजों को कैसे संभालोगी?"

ये सुनकर आम्रपाली ने जवाब दिया, "जब मेरी ज़िंदगी में बच्चा आएगा, तो स्कूल और कई दूसरी ज़िम्मेदारियां भी होंग,  मैंने इस बारे में सोचा है, मैं चुनिंदा काम ही करूंगी क्योंकि मुझे अपने बच्चे को ज्यादा समय देना होगा. मुझे अपने परिवार से भी सपोर्ट की उम्मीद होगी. ज़ाहिर है, अकेले बच्चे की परवरिश करना किसी एक इंसान के लिए आसान नहीं होता."

 

 
 
 
 
 
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आम्रपाली दुबे ने परिवार को बताई है बात?
जब निरहुआ ने पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में अपने परिवार से बात की है, तो आम्रपाली ने माना कि उनमें अभी तक हिम्मत नहीं हुई है. एक्ट्रेस ने कहा "अभी तक नहीं. मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगता है - उन्हें बताने का." निरहुआ ने उन्हें भरोसा दिलाया, अपना सपोर्ट दिया और कहा कि शायद उनका डर बेबुनियाद है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आपका डर बेवजह है. मेरा मानना ​​है कि आपका परिवार खुश होगा. "

 हालांकि, आम्रपाली ने एक मुश्किल बताई। "वे खुश होंगे, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही बात है – शादी," निरहुआ ने हंसते हुए जवाब दिया, "तो आप शादी क्यों नहीं कर लेतीं? आपका परिवार मुझे बताता है कि आपके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन आप उन सभी को ठुकरा देती हैं. वे मुझे फोन करके आपको मनाने के लिए भी कहते हैं."

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शादी से ज्यादा जरूरी बच्चा है
आम्रपाली ने यह भी साफ़ किया कि अरेंज मैरिज में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, और उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट में शादी से ऊपर बच्चे का होना है.उन्होंने कहा, "मेरी पहली प्रायोरिटी बच्चा है. शादी बाद में हो सकती है, मुझे बच्चा चाहिए - यह तय है. यह फाइनल है." उन्होंने कहा कि हालांकि आम तौर पर पहले शादी होती है और बाद में फैमिली प्लानिंग की जाती है लेकिन उनकी प्रायोरिटी इसके उलट हैं.

आम्रपाली दुबे और निरहुआ के अफेयर के भी हैं रूमर्स
बता दें कि आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के साथ 'निरहुआ हिंदुस्तानी' (2014) से भोजपुरी फ़िल्मों में डेब्यू किया था, और इस जोड़ी ने साथ में कई हिट फ़िल्में दी हैं, जिनमें 'राजा बाबू', 'बॉर्डर', 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' और 'लल्लू की लैला' शामिल हैं. उनकी ज़बरदस्त ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने बार-बार असल ज़िंदगी में उनके रिलेशनशिप में होने के रूमर्स भी फैलाए हैं. हालांकि दोनों ने हमेशा साफ किया है कि उनके बीच सिर्फ गहरी दोस्ती है.

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Published at : 05 Aug 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav Aamrapali Dubey NIRAHUA Bhojpuri Bawaal
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