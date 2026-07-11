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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'धमाल' से 'टोटल धमाल' तक, OTT पर कहां देखें अजय देवगन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में?

'धमाल' से 'टोटल धमाल' तक, OTT पर कहां देखें अजय देवगन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में?

'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही एक बार फिर पूरी 'धमाल' फ्रेंचाइजी चर्चा में आ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मे ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 12:34 PM (IST)
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फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म ने एक बार फिर फैंस के बीच इस सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यादें ताजा कर दी हैं. ऐसे में अगर आप भी 'धमाल', 'डबल धमाल' और 'टोटल धमाल' का मजा घर बैठे लेना चाहते हैं, तो जान लीजिए ये फिल्में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं.

'धमाल'
इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत करने वाली फिल्म 'धमाल' आज भी सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में रितेश देशमुख, संजय दत्त, अरशद वारसी, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में कॉमेडी, मजेदार ट्विस्ट और शानदार किरदारों का ऐसा तड़का है कि इसे बार-बार देखने का मन करता है. 'धमाल' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

धमाल' से 'टोटल धमाल' तक, OTT पर कहां देखें अजय देवगन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में?

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'डबल धमाल' 
'डबल धमाल' इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है. इसमें संजय दत्त (कबीर), रितेश देशमुख (रॉय), अरशद वारसी (आदि), जावेद जाफरी (मानव), आशीष चौधरी (बमन), की पूरी ओरिजिनल स्टारकास्ट एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दर्शकों को हंसाती नजर आती है. अगर आप इन चारों दोस्तों की मस्ती और जबरदस्त कॉमेडी का मजा लेना चाहते हैं, तो 'डबल धमाल' को जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

धमाल' से 'टोटल धमाल' तक, OTT पर कहां देखें अजय देवगन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में?

'टोटल धमाल' 
'टोटल धमाल' इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इसकी कहानी 50 करोड़ रुपये के छिपे हुए खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हैं. अगर आप इस मजेदार फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं, तो 'टोटल धमाल' को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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'धमाल 4'
कई सालों के इंतजार के बाद अब इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'धमाल 4' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में एक बार फिर कॉमेडी, मस्ती और जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धमाल ने ओपनिंग डे पर 13.75 करोड़ की कमाई की.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Jul 2026 12:34 PM (IST)
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