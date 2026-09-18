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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकोंकणा सेन शर्मा ने अमोल पाराशर संग रिश्ते पर लगाई मुहर? बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

कोंकणा सेन शर्मा ने अमोल पाराशर संग रिश्ते पर लगाई मुहर? बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

कोंकणा सेन शर्मा और अमोल पाराशर की डेटिंग की खबरें एक बार फिर चर्चा में हैं. अमोल के बर्थडे पर कोंकणा ने उनके साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 01:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पिछले काफी समय से उनका नाम एक्टर अमोल पाराशर के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों ने अब तक डेटिंग की खबरों पर खुलकर कुछ नहीं कहा है. लेकिन हाल ही में कोंकणा ने सोशल मीडिया पर अमोल के साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हो गई है.

अमोल के बर्थडे पर कोंकणा ने शेयर किया मजेदार वीडियो
अमोल पाराशर ने 17 सितंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कोंकणा ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अमोल के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों की शानदार केमिस्ट्री और मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है. रील के बैकग्राउंड में इस्माइल एंजेल का पॉपुलर गाना 'बैड टाइम्स' सुनाई दे रहा है. वीडियो के साथ कोंकणा ने लिखा, 'जब उसका बर्थडे हो और वो कुछ नहीं करना चाहता हो.' वहीं, कैप्शन में उन्होंने अमोल को खास अंदाज में विश करते हुए सिर्फ 'HBD AP!' लिखा.

 
 
 
 
 
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सेलेब्स ने दी अमोल पाराशर को जन्मदिन की बधाई
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कोंकणा ने अमोल के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. कई यूजर्स इसे दोनों के रिश्ते का 'हार्ड लॉन्च' तक बता रहे हैं. इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने भी इस पर रिएक्ट किया है. 

कोंकणा सेन शर्मा ने अमोल पाराशर संग रिश्ते पर लगाई मुहर? बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

किरण राव ने अमोल को बर्थडे विश किया, वहीं सुतापा सिकदर ने कोंकणा की पोस्ट की तारीफ की. सुरभि ज्योति ने हंसते हुए कमेंट किया. कुशा कपिला ने भी दोनों की इस मजेदार रील पर प्यार लुटाया. वहीं, गुलशन देवैया ने इसे 'क्यूट' बताया. 

कोंकणा सेन शर्मा ने अमोल पाराशर संग रिश्ते पर लगाई मुहर? बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

फैंस बोले- हो गया रिश्ते का 'हार्ड लॉन्च'
कोंकणा और अमोल की इस पोस्ट पर फैंस ने भी जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, 'मदर और डैडी का हार्ड लॉन्च, इसी वजह से मैं इंटरनेट का बिल भरता हूं.' वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंस्टाग्राम के टॉप 10 हार्ड लॉन्च में से एक.' एक अन्य फैन ने कमेंट किया, 'दोनों के रिश्ते का हार्ड लॉन्च हो गया.' हालांकि, कोंकणा और अमोल ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

इस फिल्म में किया साथ काम
कोंकणा और अमोल ने पहली बार साल 2019 में आई फिल्म 'डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे' में साथ काम किया था. फिल्म का निर्देशन अलंकृता श्रीवास्तव ने किया था और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म के बाद दोनों की ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग ने भी लोगों का ध्यान खींचा और उनके डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. हालांकि, दोनों ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है. पिछले साल कोंकणा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अमोल की कॉमेडी सीरीज 'ग्राम चिकिसालय' के प्रीमियर में भी पहुंची थीं. इस दौरान दोनों ने साथ में तस्वीरें क्लिक कराई थीं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Konkona Sen Sharma Amol Parashar
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