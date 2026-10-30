फ्राइडे को ओटीटी लवर्स के लिए देखने के लिए बहुत कुछ है. दरअसल शुक्रवार,30 अक्टूबर को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो गई हैं. इन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर अपने वीकेंड को घर बैठे मोस्ट एंटरटेनिंग बना सकते हैं. चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

मिर्जापुर द मूवी

मिर्जापुर द मूवी ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज हो गई हैं. पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा सहित कई कलाकारों की दमदार एक्टिंग से सजी इस क्राइम थ्रिलर को प्राइम वीडियो पर 30 अक्टूबर यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.





मीठे में क्या है

यह हिंदी फैमिली ड्रामा, 'मीठे में क्या है', दिवाली के दौरान एक परिवार के फिर से इकट्ठा होने की कहानी है. कहानी में तब एक ट्विस्ट आता है, जब अचानक शादी की घोषणा से परिवार में तनाव पैदा हो जाता है. ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगडी और आयशा रजा स्टारर ये फिल्म भी 30 अक्टूबर,शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.





अक्का

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे स्टारर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'अक्का' 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. धर्मराज शेट्टी द्वारा निर्देशित यह क्राइम थ्रिलर 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और दक्षिण भारत के एक ऐसे कस्बे की कहानी है, जहाँ महिलाओं का शासन है.





डोंट ट्रबल द ट्रबल

शशांक येलेटी द्वारा निर्देशित यह फैंटेसी कॉमेडी-ड्रामा, 'डोंट ट्रबल द ट्रबल', तेलुगु सिनेमा में फहाद फासिल की पहली फिल्म है. यह फिल्म 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.





इम्मोर्टल

जी.वी. प्रकाश कुमार और कयादु लोहार अभिनीत, तमिल रोमांटिक हॉरर फिल्म 'इम्मोर्टल' में एक लव स्टोरी के साथ सुपरनैचुरल मिस्ट्री का ब्लेंड किया गया है. ये फिल्म भी30 अक्टूबर शुक्रवार को सोनीलिव पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.

ऑब्सेशन

इंडे नवर्रेट और माइकल जॉनस्टन अभिनीत साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' इस शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार के 'द पीकॉक हब' पर रिलीज हो गई है. करी बार्कर द्वारा निर्देशित यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है. खास बात यह है कि इसके हिंदी वर्जन के लिए कृति सेनन और वरुण धवन ने डबिंग की है. वीकेंड पर देखने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है.



