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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHalloween 2026: हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर

Halloween 2026: हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर

इस हैलोवीन पर हॉरर और कॉमेडी का मजा लेना चाहते हैं, तो ये मलयालम फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती है. शादी के दिन टाइम लूप में फंसे दूल्हे की कहानी आपको डराने के साथ हंसाने का भी काम करेगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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इस हैलोवीन पर अगर आप हॉरर और कॉमेडी से भरपूर कोई फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ये मलयालम फिल्म आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसमें शादी के दिन टाइम लूप में फंसे एक दूल्हे की कहानी दिखाई गई है, जो बार-बार उसी दिन में लौट आता है.

साजिन गोपू और निखिला विमल स्टारर ये फिल्म डर के साथ-साथ हंसी का तड़का भी लगाती है. आइए जानते हैं फिल्म का नाम और इसकी कहानी क्या है.

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'धूमकेतु' फिल्म की कहानी
इस फिल्म का नाम है 'धूमकेतु'. सुधी मैडिसन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में साजिन गोपू ने कुट्टन और निखिला विमल ने शर्मिला का किरदार निभाया है.

 कहानी की शुरुआत होती है कुट्टन नाम के एक 36 साल के सीधे-साधे आदमी से, जिसकी शादी होने वाली है. शादी की सुबह, ठीक मुहूर्त से पहले कुट्टन को एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आता है. सपने में वो देखता है कि उसकी शादी के दिन ही एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है.

Halloween 2026: हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर

 सच होने लगता सपना
जब कुट्टन घबराकर नींद से जागता है, तो उसे लगता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है, उसे अहसास होता है कि उसके सपने की एक-एक बात सच हो रही है. शादी की रस्मों के बीच कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती हैं कि कुट्टन सच में मारा जाता है.

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मरने के तुरंत बाद कुट्टन दोबारा जिंदा होकर उसी सुबह अपने बिस्तर पर जागता है. वो शादी के दिन बार-बार फंस जाता है. वो जितनी बार भी अपनी मौत को टालने की कोशिश करता है, किस्मत उसे घुमा-फिराकर मौत के मुंह में ले ही जाती है और दिन दोबारा शुरू हो जाता है.

ओटीटी पर कहां देखें फिल्म?
ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. थिएटर के बाद ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.  खास बात ये है कि फिल्म मलयालम के साथ-साथ हिंदी में भी अवेलेबल है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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