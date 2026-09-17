बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाइब' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव भी लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं, फिल्म की एक और एक्ट्रेस इन दिनों खूब चर्चा में हैं, जिनका नाम है वंशिका धीर. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही हर कोई वंशिका के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वंशिका धीर कौन हैं.

वंशिका धीर को कैसे मिली 'वाइब'?

वंशिका धीर बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. वो फिल्म 'वाइब' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. इससे पहले वो कई विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 'वाइब' के लिए वंशिका ने कोई ऑडिशन नहीं दिया था. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कुणाल खेमू ने बताया कि वंशिका ने उनकी फिल्म 'वाइब' के लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया था. दरअसल, वो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे रही थीं. जब कुणाल अपनी फिल्म के लिए सही कलाकार की तलाश में मुकेश छाबड़ा के साथ पुराने ऑडिशन टेप देख रहे थे, तभी उनकी नजर वंशिका के ऑडिशन टेप पर पड़ी.

कुणाल खेमू ने वंशिका धीर को क्यों किया कास्ट?

कुणाल खेमू को अपनी फिल्म के लिए ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी, जिसका नेचुरल एक्सेंट यानी बोलने का लहजा थोड़ा अलग हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो साफ हिंदी भी बोल सके. वंशिका इस पैमाने पर बिल्कुल फिट बैठीं और कुणाल ने उन्हें तुरंत इस रोल के लिए चुन लिया. वहीं, वंशिका ने भी बिना ज्यादा सोचे फिल्म के लिए तुरंत हां कर दी.

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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं वंशिका धीर

वंशिका धीर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 17.6 हजार लोग फॉलो करते हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. उनकी पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं और कमेंट्स के जरिए उनकी तारीफ भी करते नजर आते हैं.

'वाइब' के बारे में जानिए

'वाइब' की बात करें तो ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' से होगा. फिल्म का निर्देशन कुणाल खेमू ने किया है. दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर फिल्म में कैमियो रोल में दिखाई देंगी.

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