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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीप्राइम वीडियो पर आ रहे 'चार यार', रिलीज डेट भी कंफर्म, दिखेगा दोस्ती और क्राइम की ट्विस्ट

प्राइम वीडियो पर आ रहे 'चार यार', रिलीज डेट भी कंफर्म, दिखेगा दोस्ती और क्राइम की ट्विस्ट

प्राइम वीडियो की सीरीज ‘चार यार’ 23 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. 8 एपिसोड की इस सीरीज में चार दोस्तों की कहानी है, जिनकी जिंदगी एक फैसले के बाद क्राइम और खतरे से घिर जाती है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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8 एपिसोड वाली सीरीज चार यार 23 अक्टूबर को प्रीमियर के लिए तैयार है. सीरीज में लीड रोल में पूर्व झा, नमन जैन, साकिब अय्यूब और प्रयारक मेहता के साथ साई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

सीरीज में दिखेंगे ये सितारे

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भारत की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस, प्राइम वीडियो जिसे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स के लिए खास तौर पर जाना जाता है ने आज अपनी अपकमिंग हिंदी प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ 'चार यार' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का एलान कर दिया है. बता दें कि इसका प्रीमियर 23 अक्टूबर को होने वाला है. चार यार में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाक मेहता लीड रोल्स में हैं, वहीं साईं तम्हंकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

विनय वाइकुल ने सीरीज को डायरेक्ट किया है, जबकि संबित मिश्रा और सौरभ सावंत ने इसे लिखा है. श्याम, पिंक विंडो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले और बीबीसी स्टूडियोज़ इंडिया द्वारा डेवलप की गई सीरीज को प्रणति नागरशेठ, नीरज नागरशेठ और पी.एस. द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. विनय वाइकुल, एस. हुसैन जैदी, संबित मिश्रा और सौरभ सावंत ने इसे क्रिएट किया है.

 
 
 
 
 
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चार दोस्तों की कहानी

सीरीज की कहानी चार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जो 2000 के शुरुआती वक्त पर सेट है. कहानी में मुंबई के उतार-चढ़ाव से भरी जिंदगी के बीच जय, टोनी, साहिल और समीर नाम के चार दोस्त आम सी मिडिल-क्लास लाइफ की सच्चाई से लेकर परिवार की कंधों पर पढ़ने वाली ज़िम्मेदारियों और बेहतर आने वाले कल के सपनों के बीच अपनी राह बनाते हैं. वह साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं जो कि उनकी दोस्ती की मजबूत नींव का आधार बनता है. 

लेकिन मुश्किल हालात में लिया गया एक बड़ा फैसला उनके लिए किसी खाई की तरह बन जाता है जो उन्हें क्राइम, गैंगस्टर और पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के हालात में पहुंचा देता है. अब अपने इस मुश्किल हालात को बदलने की जद्दोजेहद  के रूप में शुरू हुई यह कहानी जल्द ही एक ऐसे रिस्क से भरे सफर में बदल जाती है, जहाँ उनकी दोस्ती ही उनका इकलौता सहारा होती है और ऐसे में उनका लिया गया हर फैसला उन्हें खतरे के और करीब ले जाता है.

निखिल माधोक ने कही ये बात

प्राइम वीडियो और अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया में ओरिजिनल्स (SVOD) के डायरेक्टर और हेड निखिल माधोक ने कहा, चार यार में दोस्ती, अपने सपनों को पूरा करने की चाह, हंसी-मजाक और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जिनकी उम्मीद नहीं होती. ये सभी चीजें मिलकर इसे एक बेहद एंटरटेनिंग कहानी बनाती हैं. 

हम हमेशा से नए टैलेंट को मौका देने में आगे रहे हैं और फिल्म के युवा लीड एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस देखना अपने आप में एक ट्रीट है. विनय वाइकुल के डायरेक्शन और उनके काम करने के अंदाज ने इस कहानी की दुनिया में एक अलग ही रंग भर दिया है. हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 23 अक्टूबर को प्रीमियर होने पर दुनियाभर के दर्शक इस कहानी को देखें.

चार यार का प्रीमियम एक्सक्लूसिव तौर पर प्राइम वीडियो पर हिंदी में होने वाला है. यह भारत समेत कुल 240 देश और टेरिटरीज में 23 अक्टूबर 2026 को स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

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Published at : 09 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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