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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के ‘आरोग्य कार्ड’ से मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या के 500 पीड़ित परिवारों को मिली मदद

नाना पाटेकर के ‘आरोग्य कार्ड’ से मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या के 500 पीड़ित परिवारों को मिली मदद

नाना पाटेकर ने आत्महत्या करने वाले करीब 500 किसानों की विधवाओं को ‘आरोग्य कार्ड’ उपलब्ध कराने की पहल की थी, जिससे वे छत्रपति संभाजीनगर के महात्मा गांधी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार करा सकीं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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अपने सहज अभिनय के लिए सराहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर सामाजिक रूप से भी सजग नागरिक थे और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद के लिए प्रतिबद्ध थे.

एमजीएम विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पाटेकर ने आत्महत्या करने वाले करीब 500 किसानों की विधवाओं को ‘आरोग्य कार्ड’ उपलब्ध कराने की पहल की थी, जिससे वे छत्रपति संभाजीनगर के महात्मा गांधी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार करा सकीं.

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पाटेकर ने सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में काम किया था और 2016 में मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर स्थापित ‘नाम फाउंडेशन’ के जरिए किसानों के परिवारों को सहायता पहुंचाई थी.

पाटेकर की इस पहल के बारे में एमजीएम विश्वविद्यालय की वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉ. रेखा शेलके ने बताया कि एमजीएम परिसर में ही अस्पताल परिसर भी है और उसका ‘नाम फाउंडेशन’ के साथ उसकी स्थापना के समय से ही जुड़ा रहा है.

शेलके ने कहा, ‘‘नाना पाटेकर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों और उनके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे. 2016-17 में उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की पत्नियों को ‘आरोग्य कार्ड’ उपलब्ध कराने का विचार रखा था.’’

उन्होंने बताया कि ‘नाम फाउंडेशन’ के माध्यम से करीब 500 महिलाओं को ये कार्ड वितरित किए गए. इन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिली.

उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल ने करीब पांच वर्षों तक इन महिलाओं का मुफ्त इलाज किया.

शेलके ने कहा, ‘‘यह पहल यहीं खत्म नहीं हुई. एमजीएम विश्वविद्यालय ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध कराई.’’

शेलके ने एमजीएम विश्वविद्यालय के कुलपति अंकुशराव कदम के साथ पाटेकर के संबंधों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि अभिनेता उनसे मिलने विश्वविद्यालय परिसर आया करते थे.

उन्होंने कहा, ‘‘छह-सात महीने पहले नाना पाटेकर कदम सर से मिलने आए थे. दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. मैंने उनसे पूछा कि क्या वह विद्यार्थियों से बातचीत करना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी. छात्रों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें अचानक इतनी बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका मिल गया.’’

‘सलाम बॉम्बे!’, ‘खामोशी’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में अपने बहुमुखी अभिनय और पर्दे पर दमदार मौजूदगी के लिए मशहूर पाटेकर का बृहस्पतिवार तड़के गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 76 वर्ष के थे.

Published at : 08 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Nana Patekar Arogya Card
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