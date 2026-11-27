वीकेंड आते ही अगर घर बैठे कुछ अच्छा देखने का मन है, तो अब आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. ओटीटी प्लेटफॉर्म एम एक्स प्लेयर पर कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज मौजूद हैं, जिन्हें आप बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं.

खास बात यह है कि यहां आपको रोमांस, कॉमेडी से लेकर क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस तक हर तरह का मनोरंजन मिलेगा.

'इशारा: ए कैंपस बीट्स मूवीज'

ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 27 नवंबर 2026 को रिलीज हुई है. कहानी ईशान और नेत्रा की है, जिनकी मुलाकात एक डांस एकेडमी में होती है और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है. लेकिन याददाश्त खोने की वजह से उनके रिश्ते में मुश्किलें आने लगती हैं.

'कैंपस डायरीज 2'

सीरीज 'कैंपस डायरीज 2' 18 नवंबर 2026 को रिलीज हुई है. इसमें एक्सेल यूनिवर्सिटी के छह दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जहां प्यार, दोस्ती, करियर और कॉलेज की राजनीति के बीच उनके रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आते हैं.

'भेद: सच की कीमत'

यह क्राइम थ्रिलर सीरीज 26 नवंबर 2026 को रिलीज हुई है. कहानी एक कॉलेज छात्र की हत्या की जांच से शुरू होती है, जिसमें एक इंस्पेक्टर अनिरुद्ध साठे कई राज, ब्लैकमेल और लोगों के बीच छिपे सच का पता लगाने में जुट जाता है.

शाइन ऑन मी

ये चीनी रोमांटिक सीरीज 2025 में रिलीज हुई है. कहानी नी शिगुआंग की है, जो कॉलेज के बाद नौकरी शुरू करती है और वहां उसकी मुलाकात एक एक्स सर्जन से होती है. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगता है.

'लव बिटवीन लाइंस'

'लव बिटवीन लाइंस' एक चीनी रोमांटिक सीरीज है, जो 2026 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी दो अजनबियों की है, जिनकी मुलाकात एक मर्डर मिस्ट्री गेम के दौरान होती है और धीरे-धीरे दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है.

'लव मी, लव माय वॉइस'

ये चाइनीज रोमांटिक सीरीज की कहानी गु शेंग नाम की एक म्यूजिक लवर लड़की की है, जो अपने पसंदीदा वॉयस आर्टिस्ट मो छिंगचेंग के साथ काम करने का सपना देखती है और इसी दौरान दोनों करीब आ जाते हैं.

'द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई'

ये भी एक चीनी सीरीज है. कहानी तीन युवाओं की है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने और सुपरस्टार बनने का सपना देखते हैं. इस सफर में उन्हें प्यार और करियर की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

'सफीर'

ये तुर्की रोमांटिक ड्रामा है. ये एक दर्दभरी लव स्टोरी है, जिसमें एक हादसे के बाद लड़की को अपने ही बॉयफ्रेंड के बड़े भाई से शादी करनी पड़ती है और यहीं से रिश्तों, त्याग और परिवार के गहरे राज खुलने शुरू होते हैं.

'बिंदिया के बाहुबली 2'

इसका दूसरा सीजन 21 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था. कहानी एक गैंगस्टर परिवार की है, जहां बड़े दावन के जेल जाने के बाद छोटा दावन सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है और परिवार में लड़ाई, धोखे और राजनीति का खेल शुरू हो जाता है.