अनन्या पांडे एक बार फिर अपने चुलबुले और बेफिक्र अंदाज के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली हैं. उनकी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन का नया पोस्टर सामने आ गया है.

पोस्टर में अनन्या अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं. हालांकि, इस बार बे की जिंदगी में क्या कुछ नया होने वाला है, इसे लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन नए पोस्टर ने सीरीज को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

पहले सीजन में बे की जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव और मुंबई में खुद को नए सिरे से स्थापित करने की उसकी कोशिशों को दिखाया गया था. अब दूसरे सीजन में वही कहानी आगे बढ़ेगी. इस बार बे के सामने कौन सी नई चुनौतियां आती हैं और पर्सनल लाइफ में आए बदलावों को वे कैसे हैंडल करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा.

नए पोस्टर में दिखा बे का बदला हुआ अंदाज

सीरीज के नए पोस्टर में बे को शहर की चकाचौंध के बीच दिखाया गया है. पोस्टर के साथ मेकर्स ने यह इशारा भी दिया है कि इस बार बे अपनी जिंदगी की कहानी की कमान खुद संभालने वाली है.

प्यार, रिश्ते, ड्रामा और जिंदगी के नए अनुभवों के बीच उसका सफर जारी रहेगा. हालांकि, दूसरे सीजन की कहानी को लेकर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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दूसरे सीजन में श्रुति हासन की भी एंट्री

'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में अनन्या पांडे एक बार फिर मुख्य भूमिका निभाएंगी. इस बार कलाकारों की टीम में श्रुति हासन भी शामिल हुई हैं. उनके अलावा वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी अपने किरदारों में नजर आएंगे.

कब और कहां देख सकेंगे?

'कॉल मी बे सीजन 2' का प्रीमियर 17 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा. इसे भारत के साथ दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम किया जाएगा.

सीरीज का निर्माण धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है. इसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता हैं. वहीं, सोमेन मिश्रा और कॉलिन डी'कुन्हा ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभाली है. सीरीज की निर्माता और कहानीकार इशिता मोइत्रा हैं. उन्होंने समीना मोटलेकर, रोहित नायर और नित्तल चंदराना के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है.