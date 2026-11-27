अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर पसंद है और हिंदी सिनेमा की थ्रिलर फिल्में और सीरीज देखकर थक गए हैं, तो आपको ये 5 मराठी सीरीज जरूर देखनी चाहिए. इन सीरीज में सस्पेंस औ ट्विस्ट कूट-कूटकर भरा है. चलिए आपको बताते हैं कि आप इन सीरीज को कहां देख सकते हैं.

समांतर

इस सीरीज की कहानी कुमार महाजन नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जिसको पता चलता है कि उसकी हाथों की रेखाएं किसी दूसरे व्यक्ति से मिलती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो हो चुका है, वही घटनाएं अब कुमार के जीवन में हो रही हैं. अब वह उस इंसान की तलाश में निकल पड़ता है जिससे वह अपने फ्यूचर को सुधार सके. इस कहानी में आपको कई मोड़ देखने को मिलेंगे. यह सीरीज आपको एमएक्स प्लेयर और प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

मनवत मर्डर्स

सोनी लिव पर मौजूद सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह क्राइम थ्रिलर भी आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए. यह महाराष्ट्र के मनवत गांव में कई लड़कियों और महिलाओं की मर्डर से जुडी मिस्ट्री का सच सामने लाती है. यह सीरीज इन मर्डर्स की जांच कर रहे पूर्व पुलिस अधिकारी रामकांत एस. कुलकर्णी के संस्मरणों के आधार पर बनाई गई है.

देवखेल

इस सीरीज में भी महाराष्ट्र के एक गांव में पिछले 15 साल से हो रहीं रहस्यमयी मौतों की कहानी दिखाई गई है, लेकिन यह काल्पनिक कहानी है. गांववाले हर हत्या को शंकासुर से जोड़ते हैं, वहीं इंस्पेक्टर विश्वास तर्क और सबूतों के आधार पर सच्चाई तलाशते हैं. हर होली पर होने वाली मौतों का पैटर्न कहानी में सस्पेंस बनाए रखता है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.





डिटेक्टिव धनंजय: रहस्यजाल

इस सीरीज में डिटेक्टिव धनंजय छोटू के साथ मिलकर एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाने निकलते हैं. कहानी महाराष्ट्र के शिरगांव की है, जहां एक हत्या के मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है. मामले की तह तक पहुंचनते हैं तो दोनों को हीरे की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पता चलता है. यह मजेदार कहानी भी आपकी वीकेंड वाटलिस्ट का हिस्सा बन सकती है. यह सीरीज भी जी5 पर उपलब्ध है.

अंधार माया

इस सीरीज में घर के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, जिसके बाद अपने पुश्तैनी घर जाकर अंतिम संस्कार करते हैं. इसके बाद जब वे इस घर को बेचने के बारे में सोचते हैं, तो एक-एक करते घर के सभी लोग गायब होने लग जाते हैं. अंत में एक बच्चे के जरिए परिवार के पुराने राज और पुश्तैनी श्राप से जुडे खुलासे होते हैं. यह हॉरर थ्रिलर भी काफी मजेदार है. यह सीरीज भी जी5 पर अवेलेबल है.